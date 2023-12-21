В Херсонской области в результате обстрела погибла гражданская
Российские террористы открыли огонь по селу Тягинка Херсонской области. В результате ударов погибла гражданская
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
Террористы открыли огонь по населенному пункту около 11:30.
"Под удар врага попала 54-летняя женщина, которая шла по улице. К сожалению, она получила травмы, несовместимые с жизнью", - пишет Прокудин.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 20 декабря, террористы совершили 131 обстрел по территории региона. Всего было выпущено 687 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации. По Херсону россияне выпустили 30 снарядов. Враг попал по:
- жилым кварталам населенных пунктов области;
- территории завода в Херсоне.
Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.
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