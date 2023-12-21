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В Киеве прогремел ряд взрывов. Работает ПВО

Киев, Четверг 21 декабря 2023 23:33
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В Киеве прогремел ряд взрывов. Работает ПВО Фото: Россия атакует Киев ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Атаки дронами по Украине 21 декабря

Вечером 21 декабря в Киеве, а также ряде северных, центральных и южных областей объявлена воздушная тревога. Агрессор атакует Украину дронами-камикадзе.

Минувшей ночью враг применил 35 ударных дронов, Силы обороны уничтожили 34 из них.

Также 21 декабря оккупанты ударили по Никополю. В результате атаки в городе есть погибшие среди мирных жителей.

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