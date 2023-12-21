В Керчи взрывы, россияне перекрыли Крымский мост
Мощные взрывы прогремели в Керчи 21 декабря. Российские оккупанты перекрыли Крымский мост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Местные жители заявили, что была серия взрывов - сначала раздалось два, а позже еще два.
Тем временем российские захватчики перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту. Причины не объяснили.
Российские СМИ утверждают, что якобы противовоздушная оборона РФ отработала по целям в районе Крымского моста. Пропагандисты традиционно заявляют, что "повреждений нет".
Тем временем в сети публикуют фото с дымом в районе Индустриального шоссе в Керчи.
Добавим, что на Индустриальном шоссе в Керчи находится воинская часть и большой военно-промышленный завод "Альбатрос". По последним данным, он был заброшен и не использовался.
Ситуация в Крыму
В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.
Так, 20 декабря в Крыму слышали взрывы. Позже СМИ заявили, что "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России, есть разрушения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донбасс. По его словам, речь идет не только об освобождении территорий, но и о настроениях населения.
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