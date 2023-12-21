На юге Украины сбили 19 "шахедов". Под Николаевом упали обломки
Силы противовоздушной обороны этой ночью, 21 декабря, сбили на юге Украины 19 "шахедов". Под Николаевом упали обломки сбитого дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.
Отмечается, что в ночь на 21 декабря оккупанты направили на юг Украины дроны-камикадзе с территории оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря. Боевая работа продолжалась более 7 часов. Дроны направлялись двумя волнами.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 19 "шахедов", а именно в Николаевской области - 13 дронов, в Херсонской - 3, Винницкой - 2, Днепропетровской - 1. Прямых попаданий не было.
Но в Николаевском районе обломками сбитого беспилотника поврежден склад агропредприятия, вспыхнул пожар. Ее оперативно ликвидировали спасатели. Обошлось без пострадавших.
Фото: под Николаевом упали обломки "шахеда" (facebook.com/OperationalCommandSouth)
Ночная атака дронов
Этой ночью россияне выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе из трех направлений: мыс Чауда (Крым), Приморско-Ахтарск и Курск (Россия). Атака дронов происходила волнами в разное время в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.
Как отметили Воздушные силы ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили 34 "шахеда".
В Полтавской области обломки сбитых дронов упали на жилой дом, есть разрушения.
В Киевской области произошел пожар на складе из-за падения обломков "шахедов". Повреждены также соседние здания и 8 авто.
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