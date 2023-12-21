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Бойцы легиона "Свобода России" показали видео боя во время рейда в Белгородскую область

Теребрено, Четверг 21 декабря 2023 19:31
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Бойцы легиона "Свобода России" показали видео боя во время рейда в Белгородскую область Архивное фото: Бойцы легиона "Свобода России" показали видео боя (t.me/legionoffreedom)
Автор: Дмитрий Браславский

Бойцы батальона легиона "Свобода России" недавно совершили рейд на территорию Белгородской области. Во время него удалось ликвидировать несколько военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу легиона.

"Если в двух словах: разведка обнаружила в полузаброшенном и некогда жилом доме взводный опорный пункт пограничников", - говорится в сообщении.

Штурмовики легиона вступили в стрелковый бой с противниками и успешно "демобилизовали" нескольких.

"Во время нашего пребывания на территории РФ, власть приграничья, видимо, так переживала за своих людей и так хотела их безопасности, что начала крыть жилые районы артиллерией", - написали бойцы легиона.

Отмечается, что бойцы задание выполнили, вышли в полном составе.

Работа партизан на территории России и на оккупированных территориях Украины

Партизаны с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину усложняют жизнь оккупантам. Спецоперации подполья проходят как на оккупированных территориях Украины, так и в самой России.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что противники кремлевского режима совершили атаку в Белгородской области.

Также мы сообщали, что сражающиеся на стороне Украины бойцы Легиона "Свобода России" уничтожили в Белгородской области вражеский комплекс дальней визуальной разведки "Муром-П".

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