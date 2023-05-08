Коронация Чарльза ІІІ и подрыв российского пропагандиста: новости за выходные

Война РФ против Украины

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Чарльз III взошел на престол

В субботу, 6 мая, в Британии состоялась коронация Чарльза III. Торжественная церемония в Вестминстерском аббатстве продлилась несколько часов, но британцы будут праздновать историческое событие еще два дня.

Впервые за 70 лет в Британии короновали нового монарха. Предыдущая подобная церемония состоялась в 1953 году, когда на престол взошла Елизавета II. Она правила дольше всех британских суверенов и исполняла обязанности до самой смерти - 8 сентября 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к поздравлениям короля Соединенного Королевства Чарльза III и королевы Камилы с историческим для Британии событием.

Подрыв российского пропагандиста Прилепина

В субботу в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль пропагандиста РФ Захара Прилепина. Он в момент взрыва находился в транспорте. Позже на подрыв российского пропагандиста отреагировали в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Вскоре россияне сообщили, что якобы задержали причастного к подрыву автомобиля. Однако МВД РФ все же обвинило США и Украину в якобы спланированном террористическом акте.

СБУ также отреагировала на подрыв российского пропагандиста Прилепина.

Игнат о ночной атаке "Шахедов" имеем 100% реализацию ущерба

"Хочется поделиться другими хорошими новостями. Сегодня была ночь "Шахедов". Их было немного, всего семь. Из района Азовского моря летели и все семь были сбиты над территорией Донецкой и Днепропетровской области", - сказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, 6 мая были также применения С-300, летящих по баллистической траектории. Против них нужно вооружение, которое уже начинает появляться у наших воинов.

В Киеве снова поднялась вода

По состоянию на утро 6 мая уровень воды в Днепре у моста "Метро" составляет 9308 см. Вода за последние сутки поднялась еще на 5 см.

При этом удерживается затопление поймы до 50 см. Остаются подтопленными острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Молдавия планирует ограничить импорт украинского зерна

Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля заявил о намерении Молдовы присоединиться к решению ЕС о введении временных ограничений на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

"Количество отечественного зерна на складах велико, что оказывает давление на фермеров. Они обеспокоены тем, что у них не будет места для нового урожая. При этом динамика экспорта зерна снижается, выросли расходы на логистику и рухнули цены на международных биржах", - заявил министр. .

"Энергоатом" опроверг заявление оккупантов об остановке ЗАЭС

Сначала оккупанты заявили об остановке всех блоков Запорожской АЭС

Оккупационный "директор" Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что якобы все блоки захваченной россиянами станции остановлены. Причины для этого он не называл.

Мэр Мелитополя Иван Федоров предполагает, что российские захватчики могут готовить провокации в Запорожской области, в которых затем обвинят украинских военных.

Однако в "Энергоатоме" опровергли российские заявления

"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", - сообщили в компании.

По словам представителей компании, по состоянию на сегодняшний день, станция не производит электрическую энергию, потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей.

Орбан назвал в интервью Закарпатье "древней венгерской землей", но это вырезали из эфира

"Потери украинцев - это наши потери. (...) Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Однако эта часть была вырезана из окончательной записи, загруженной на YouTube.

В пресс-службе Орбана "исчезновение" части интервью назвали техническим сбоем.

МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС: персонал остается на станции, несмотря на эвакуацию в городе

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, эксперты, которые и дальше находятся на территории ЗАЭС - продолжаются регулярно слышать обстрелы. В общем, ситуация на станции становится все более непредсказуемой и потенциально.

Украина начала получать от Израиля радары для новой системы оповещения

Радары израильской компании RADA Electronic Industries обнаруживают и устанавливают угрозы с неба. Всего Украина должна получить партию из 16 радаров RADA. Их передача требует одобрения Минобороны Израиля.

О том, что Украина начала получать радары, свидетельствует фото израильского волонтера Natan Flayer.