Россияне нанесли удар управляемыми бомбами по Сумской области
Фото: россияне сбросили бомбы на Сумскую область (GettyImages)
Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОК "Север".
Вечером, 5 мая, россияне нанесли авиаудар, 2 КАБ из вражеского самолета СУ-35, по населенному пункту Глухов. В результате удара повреждены 44 частных домовладение и учебное заведение..
Предварительно, пострадали пять человек.
Раньше мы писали, украинские военные за сутки уничтожили десять вражеских дронов.
Напомним, российские войска наступают на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили около 50 атак
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