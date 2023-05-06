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В Херсонской области саперы попали под обстрел: шесть погибших, есть раненые

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Херсонская область, Суббота 06 мая 2023 19:24
В Херсонской области саперы попали под обстрел: шесть погибших, есть раненые Фото: саперы попали во вражеский обстрел (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 мая, в Херсонской области бригада спасателей попала под вражеский обстрел. В результате российской атаки шестеро специалистов погибли, еще два человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Сегодня ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел", - заявили в ГСЧС.

Фото: саперы попали во вражеский обстрел (t.me/dsns_telegram)

По их данным, в результате вражеского обстрела погибли шесть сотрудников ГСЧС и ранены еще два человека, из них одна женщина фельдшер. Сейчас раненые госпитализированы. Техника уничтожена.

"Террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая наших ребят, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами", - подчеркнули в службе.

Напомним, недавно в Донецкой области спасатель попал под обстрел РФ и получил ранения.

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