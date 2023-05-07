Над Киевом ночью сбили вражеский разведывательный дрон

Над Киевом этой ночью, 7 мая, украинские военные обнаружили и уничтожили российский разведывательный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал Киевской городской военной администрации.

"Берегите себя и близких!", - пишет Попко.

Чиновник также в очередной раз призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушных тревог.

"Предварительно информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Данные уточняются", - отмечает начальник Киевской ГВА Сергей Попко.

Силами и средствами противовоздушной обороны дрон противника был уничтожен.

Вражеский БПЛА был обнаружен во время ночной воздушной тревоги в воздушном пространстве столицы.

Напомним, что вечером 6 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога. Причиной стало то, что в РФ взлетели бомбардировщики.

Позже ночью, 7 мая, стало известно о взрывах в некоторых городах в результате ночной ракетной атаки россиян по Украине.

Перед этим, в ночь на 4 мая, РФ выпустила по Украине 24 дрона-камикадзе "Шахед". Из них силам ПВО удалось сбить 18.

По данным КГВА, тогда в районе столицы были сбиты все цели. Добавим, что около 10 обломков сбитых вражеских целей упали в Шевченковском, Печерском и Подольском районах столицы.

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