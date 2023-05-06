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Россияне планируют мобилизовывать гражданских в оккупации, прикрываясь "эвакуацией", - ЦНС

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Суббота 06 мая 2023 08:20
Россияне планируют мобилизовывать гражданских в оккупации, прикрываясь "эвакуацией", - ЦНС Фото: россияне планируют мобилизовывать гражданских в оккупации, прикрываясь "эвакуацией" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты планируют создать специальные лагеря для мужчин призывного возраста во время так называемой "эвакуации" гражданских в оккупации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"По данным "Центра национального сопротивления", в правительстве России обсуждают изменения в постановлении "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы". Один из вопросов к обсуждению - это процесс эвакуации военнообязанных мужчин", - отмечает пресс-служба.

В ЦНС добавляют, что оккупанты планируют фильтровать население на временно оккупированных территориях во время так называемых "эвакуаций" и вывозить мужчин в отдельные лагеря, где их будут передавать в подчинение военкоматов.

"Само постановление касается и территорий России. Поэтому, вероятно, россияне планируют протестировать данный процесс на ВОТ Украины с последующим применением на территории России", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что гауляйтер Евгений Балицкий заявил о частичной эвакуации гражданских в 18 населенных пунктах на временно оккупированной части Запорожской области.

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