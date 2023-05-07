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Россияне выпустили ракеты по Украине: что известно сейчас

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Воскресенье 07 мая 2023 00:30
Россияне выпустили ракеты по Украине: что известно сейчас Фото: в Николаеве слышны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 7 мая россияне выпустили ракеты по территории Украины. Взрывы, в частности, раздались в Николаеве.

Об этом сообщает РБК-Украина.

01:15

В областях Украины начали отменять воздушную тревогу. Об отбое уже сообщили в Одесской, Житомирской, Кировоградской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой областях.

В то же время в Киеве и области сигналы воздушной тревоги сначала отменили, но уже через несколько минут снова объявили... и снова сразу же отменили.

01:04

В Одесской области была отменена воздушная тревога.

01:02

Звуки взрывов в Николаеве могли быть результатом работы ПВО, или же "прилеты" в поле.

"Не буду писать деталей. Вызовов 101/102 не было… Либо ПВО, либо поле", - отмечает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Чиновник добавил, что был "потерян" как минимум один вражеский дрон-камикадзе.

"Либо упал уже, либо низко еще где-то", - добавил Ким.

00:58

Взрыв прозвучал в Одессе. Жителей и гостей города просят оставаться в укрытиях.

00:50

Звуки взрывов прозвучали в Херсоне. По информации СМИ, взрывы также были в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области

00:48

Есть угроза воздушных атак по Кривому Рогу. Глава Криворожской МВА призывает жителей срочно следовать в укрытие.

00:44

В Николаеве слышали уже 4 взрыва этой ночью. Они могли быть результатом сбития украинскими системами ПВО вражеских воздушных целей, информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

00:35

В Николаеве прозвучал еще один взрыв.

00:30

По его словам, было слышно два взрыва. Это были либо попадания по городу, либо сбивание ракет силами ПВО, информация уточняется. Кроме этого, он написал, что "будут еще взрывы".

В регионе объявлена тревога, населению рекомендуется не покидать укрытие.

Напомним, что сегодня вечером по Украине начала распространяться воздушная тревога. Причиной стало то, что в РФ взлетели бомбардировщики.

Также РФ вывела в море еще 4 ракетоносителя. Общий залп "Калибров" там составляет 32 ракеты.

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