Россияне выпустили ракеты по Украине: что известно сейчас
В ночь на 7 мая россияне выпустили ракеты по территории Украины. Взрывы, в частности, раздались в Николаеве.
Об этом сообщает РБК-Украина.
01:15
В областях Украины начали отменять воздушную тревогу. Об отбое уже сообщили в Одесской, Житомирской, Кировоградской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой областях.
В то же время в Киеве и области сигналы воздушной тревоги сначала отменили, но уже через несколько минут снова объявили... и снова сразу же отменили.
01:04
В Одесской области была отменена воздушная тревога.
01:02
Звуки взрывов в Николаеве могли быть результатом работы ПВО, или же "прилеты" в поле.
"Не буду писать деталей. Вызовов 101/102 не было… Либо ПВО, либо поле", - отмечает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Чиновник добавил, что был "потерян" как минимум один вражеский дрон-камикадзе.
"Либо упал уже, либо низко еще где-то", - добавил Ким.
00:58
Взрыв прозвучал в Одессе. Жителей и гостей города просят оставаться в укрытиях.
00:50
Звуки взрывов прозвучали в Херсоне. По информации СМИ, взрывы также были в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области
00:48
Есть угроза воздушных атак по Кривому Рогу. Глава Криворожской МВА призывает жителей срочно следовать в укрытие.
00:44
В Николаеве слышали уже 4 взрыва этой ночью. Они могли быть результатом сбития украинскими системами ПВО вражеских воздушных целей, информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
00:35
В Николаеве прозвучал еще один взрыв.
00:30
По его словам, было слышно два взрыва. Это были либо попадания по городу, либо сбивание ракет силами ПВО, информация уточняется. Кроме этого, он написал, что "будут еще взрывы".
В регионе объявлена тревога, населению рекомендуется не покидать укрытие.
Напомним, что сегодня вечером по Украине начала распространяться воздушная тревога. Причиной стало то, что в РФ взлетели бомбардировщики.
Также РФ вывела в море еще 4 ракетоносителя. Общий залп "Калибров" там составляет 32 ракеты.
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