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ССО обнародовали новые кадры обстрела Бахмута фосфорными снарядами

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Бахмут, Суббота 06 мая 2023 13:23
ССО обнародовали новые кадры обстрела Бахмута фосфорными снарядами Фото: ССО показали новое видео с горящего Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы специальных операций показали новые кадры ночного обстрела Бахмута, которые российские войска атаковали фосфорными боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО в Telegram.

Бойцы Сил спецопераций отмечают, что оккупанты использовали запрещенные фосфорные боеприпасы, поэтому город пылал в результате обстрела.

"Мы выстояли! Месть не за горами! Кадры ночного обстрела Бахмута фосфорными боеприпасами", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 мая бойцы ССО опубликовали кадры из горящего Бахмута. Защитники заявили, что россияне обстреляли город фосфорными боеприпасами.

Как сообщалось, основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы выводе его наемников из Бахмута 10 мая.

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