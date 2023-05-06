ССО обнародовали новые кадры обстрела Бахмута фосфорными снарядами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО в Telegram.

Бойцы Сил спецопераций отмечают, что оккупанты использовали запрещенные фосфорные боеприпасы, поэтому город пылал в результате обстрела.

"Мы выстояли! Месть не за горами! Кадры ночного обстрела Бахмута фосфорными боеприпасами", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 мая бойцы ССО опубликовали кадры из горящего Бахмута. Защитники заявили, что россияне обстреляли город фосфорными боеприпасами.

Как сообщалось, основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы выводе его наемников из Бахмута 10 мая.

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