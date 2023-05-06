ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новая эпоха монархии. Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией

Новина українською →
Суббота 06 мая 2023 20:04
Новая эпоха монархии. Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Соединенного Королевства Чарльза III и королеву Камилу с историческим для Британии событием - с коронацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величества - настоящих друзей Украины - с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства - процветания и общих с нами побед", - заявил он.

При этом Зеленский добавил, что для него было честью лично встретиться с Его Величеством в Лондоне.

"Для меня было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне, я помню наш разговор, я помню искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. И спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам", - подчеркнул президент.

Напомним, 6 мая в Британии состоялась коронация Чарльза III и его жены Камиллы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Чарльз III
NEWS
Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте
Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой