ua ru
Вс, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ нанесла ракетный удар по Балаклее Харьковской области, есть пострадавшие

Новина українською →
Балаклея, Воскресенье 07 мая 2023 10:20
РФ нанесла ракетный удар по Балаклее Харьковской области, есть пострадавшие Фото: РФ ударила ракетой по Балаклее Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты 7 мая нанесли ракетный удар по Балаклее Харьковской области. В результате атаки пострадали по меньшей мере 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По предварительной информации, оккупанты ударили ракетой С-300 по территории одного из автопарков. На месте инцидента работают экстренные службы.

Из-за атаки россиян пострадали 5 человек. Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Еще двое мужчин 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения. Медики оказывают пострадавшим помощь.

Напомним, россияне ночью ударили дронами по Дружковке Донецкой области, из-за атаки повреждены дома.

Также РФ выпустила ракеты Х-22 по Николаевской области, одна из них попала в предприятие.

Кроме того, из-за российских обстрелов в Никопольском районе погиб человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Балаклея ракетный удар Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Как может развиваться украинское контрнаступление: WP спрогнозировал сценарии
Как может развиваться украинское контрнаступление: WP спрогнозировал сценарии
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой