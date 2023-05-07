РФ нанесла ракетный удар по Балаклее Харьковской области, есть пострадавшие

Российские оккупанты 7 мая нанесли ракетный удар по Балаклее Харьковской области. В результате атаки пострадали по меньшей мере 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По предварительной информации, оккупанты ударили ракетой С-300 по территории одного из автопарков. На месте инцидента работают экстренные службы.

Из-за атаки россиян пострадали 5 человек. Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Еще двое мужчин 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения. Медики оказывают пострадавшим помощь.

Напомним, россияне ночью ударили дронами по Дружковке Донецкой области, из-за атаки повреждены дома.

Также РФ выпустила ракеты Х-22 по Николаевской области, одна из них попала в предприятие.

Кроме того, из-за российских обстрелов в Никопольском районе погиб человек.

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