Чарльз III взошел на престол. В Британии состоялась коронация монарха

В Лондоне завершилась коронация Чарльза III. Торжественная церемония в Вестминстерском аббатстве длилась несколько часов, но британцы будут праздновать историческое событие еще два дня.

Церемония коронации началась в 13:00 по киевскому времени. Перед этим в Вестминстерское аббатство прибыли почетные гости: лидеры государств, правительств, иностранные делегации, послы. От Украины на коронации Чарльза ІІІ присутствовала первая леди Елена Зеленская и премьер Денис Шмыгаль.

Праздничную службу провел архиепископ Кентерберийский Джастин Велби. Новый король принял присягу перед всем миром: дал обет править по закону, соблюдать правосудие и поддерживать англиканскую церковь.

Архиепископ Кентерберийский совершил ритуал помазания. На Чарльза ІІІ надели священные ризы и вручили символы монархии; шар, кольцо и скипетры. После этого архиепископ Кентерберийский возложил корону на главу нового монарха Британии.

Первая коронация в XXI веке

Впервые за 70 лет в Британии короновали нового монарха. Предыдущая подобная церемония состоялась в 1953 году, когда на престол взошла Елизавета II. Она вошла в историю как самый долгоправящий суверен, и исполняла обязанности до самой смерти – 8 сентября 2022 года.

Наследником Британской короны стал старший сын Елизаветы – Чарльз. Он был провозглашен королем 10 сентября 2022, а сегодня, 6 мая 2023, состоялась его коронация.

Мероприятие в Вестминстерском аббатстве собрало около 2 тысяч гостей. На церемонию было потрачено около 250 млн фунтов стерлингов, что стало самой большой суммой в истории.

Вместе с Чарльзом III также короновали и его супругу Камиллу.

Впервые с 1902 года коронация прошла в выходной день. Также британцы получили дополнительный выходной в понедельник, 8 мая. Кроме официальной части с церковной службой, в рамках коронации пройдет большой концерт и другие торжества.

Биография Чарльза III

Полное имя британского монарха – Чарльз Филипп Артур Джордж, ему 74 года. Является представителем династии Виндзоров, которая правит Британией с начала ХХ века.

Родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948. Статус наследника он получил в 3 года, когда скончался его дед Георг VI, а мать Елизавета стала королевой.

Чарльз III был первым наследником престола, который окончил университет. Имеет степень магистра искусств. Изучал в Кембридже антропологию, археологию, историю и валлийский язык. Также служил во флоте, был пилотом военного истребителя и вертолета. Получил звание фельдмаршала.

Участвовал в общественно-политической жизни Британии с конца 70-х годов, был попечителем благотворительных фондов и организаций, которые занимались вопросами изменения климата, интересовался процессами улучшения городской среды, архитектурой, органическим сельским хозяйством.

Был женат на Диане Спенсер, которая родила ему сыновей Уильяма (нынешний наследник престола) и Гарри. Супруги развелись спустя 15 лет, а в 1997 году принцесса Диана погибла в автокатастрофе.

В 2005 году Чарльз женился второй раз – на Камилле Паркер Боулз. Отношения с ней начались задолго до брака.

У британского монарха есть 5 внуков. От брака сына Уильяма с Кейт Миддлтон – Джордж, Шарлотта и Луи. У второго сына Гарри и его жены Меган Маркл двое детей – Арчи и Лилибет.

Обязанности монарха

Полномочия Чарльза III являются представительскими, а власть ограничена, поскольку Великобритания является парламентарной монархией.

Король исполняет формальные обязанности по назначению премьера и роспуску правительства, совершает зарубежные визиты. Имеет звание Верховного главнокомандующего вооруженными силами и дает согласие на применение армии за пределами государства.

Британский монарх, как глава Содружества наций, возглавляет 14 стран (Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы острова, Тувалу, Ямайка).

Вне Великобритании Чарльз III имеет своих представителей в государствах Содружества. Это генерал-губернаторы, которых назначают по представлению премьер-министров стран .