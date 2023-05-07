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Россияне начали "эвакуацию" местных из Энергодара, - Генштаб

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Воскресенье 07 мая 2023 07:37
Россияне начали "эвакуацию" местных из Энергодара, - Генштаб Фото: россияне начали "эвакуацию" жителей из Энергодара (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне начали "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По их данным, местных вывозят в направлении Бердянска и Приморска на базы отдыха.

"Эвакуации подлежат люди, имеющие российские паспорта. Причем, в первую очередь, попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации", - отметили в Генштабе.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики готовятся к обороне и эвакуации населения.

Также ранее мы писали, что россияне готовятся к депортации детей из Энергодара. Их будут вывозить в захваченный Крым.

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