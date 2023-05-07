Россияне начали "эвакуацию" местных из Энергодара, - Генштаб
Россияне начали "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По их данным, местных вывозят в направлении Бердянска и Приморска на базы отдыха.
"Эвакуации подлежат люди, имеющие российские паспорта. Причем, в первую очередь, попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации", - отметили в Генштабе.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики готовятся к обороне и эвакуации населения.
Также ранее мы писали, что россияне готовятся к депортации детей из Энергодара. Их будут вывозить в захваченный Крым.
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