В оккупированном Севастополе прозвучали взрывы
Во временно оккупированном Крыму ночью 7 мая раздалась серия взрывов в Севастополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные местных пабликов.
Согласно предварительным данным, взрывы прозвучали около Казачьей бухты, которая расположена в 15 километрах от центра Севастополя. Кроме того, в Telegram-канале "ЧП /Севастополь" пишут о серии взрывов в районе мыса Фиолент.
"С Казачки 2 хлопка слышно было. Что-то в Казачке бахнуло. Скорее всего беспилотники бахают, это возле 35 батареи. На Фиоленте был слышен взрыв, стены и окна очень сильно шатнулись", - говорится в публикации.
Также в соцсети высказывают предположения, что взрывы могут быть связаны с беспилотниками.
"Бахает не у батареии, взрыв в самом городе был. Бабахнуло и пожар не далеко от кладбища на Фиолете. Беспилотник упал на Фиоленте в сторону 5 километра", - пишут в сети.
Представители оккупационных администраций о взрывах в Севастополе пока ничего не сообщают.
Напомним, что 4 мая во временно подконтрольном РФ украинском городе Севастополе на аэродроме "Бельбек" прогремели взрывы.
Также сообщалось, что 29 апреля в оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе. Добавим также, что Генштабе ВСУ тогда уточнили, что сгоревшая нефтебаза обеспечивала топливом корабли Черноморского флота России, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины.
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