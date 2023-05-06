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Без объявления. Россияне начали "эвакуацию" из Мелитополя, - мэр

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Мелитополь, Суббота 06 мая 2023 20:31
Без объявления. Россияне начали "эвакуацию" из Мелитополя, - мэр Фото: россияне начали "эвакуацию" из Мелитополя (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Мелитополе со вчерашнего дня, 5 мая, на центральной площади стоят автобусы, которые вывозят оккупантов и гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона.

"Эвакуация" происходит не только в тех 16 населенных пунктах, которые враг объявил публично. На примере Мелитополя мы можем увидеть такую картину: со вчерашнего дня на территории первой гимназии и центральной площади стоят автобусы, которые также забирают в основном коллаборационистов и тех бешеных, которые согласились поехать с врагом", - сообщил Федоров.

Он добавил, что оккупанты также выехали из ряда административных зданий.

"Враг покидает их и жжет там все документы. Массовую "эвакуацию" там еще не объявили, но враг уже уезжает оттуда и забирает коллаборационистов", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.

В России в это время заявили, что хотят "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области.

Сегодня появилась информация, что оккупанты хотят расширить зону "эвакуации" в Запорожской области.

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