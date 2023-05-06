В Воздушных силах официально подтвердили сбитие "Кинжала" над Киевом

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"! Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевской области. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", - заявил Олещук.

Как отметил командующий Воздушных сил, гиперзвуковую ракету удалось сбить благодаря зенитно-ракетному комплексу Patriot.

"И еще одно, не нужно бежать, как говорят в Украине: впереди отца в ад, заблаговременно обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг! Мы обязательно будем сообщать что, где, чем, и когда сбили! На все свое время", - добавил генерал-лейтенант.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно издание Defence Express сообщило, что украинские бойцы могли впервые сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" 4 мая и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты. В частности в КМВА также отметили, что той ночью силы ПВО уничтожили "Шахеды" и ракету, вероятно, баллистического типа, которую запустили россияне.

Впрочем, в Воздушных силах сначала опровергли информацию.

"Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это", - заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.