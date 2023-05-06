ВСУ за день уничтожили десять вражеских дронов: в Генштабе назвали их типы

Фото: ВСУ за день уничтожили десять вражеских дронов (скриншот видео)

Украинские военные за сутки уничтожили 5 вражеских дронов типа Shahed-136/131, 2 беспилотника типа Zala, один "Орлан-10", один "Куб" и один БППА типа "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника.