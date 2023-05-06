ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне заявили о задержании якобы причастного к подрыву Прилепина

Новина українською →
Россия, Суббота 06 мая 2023 19:05
Россияне заявили о задержании якобы причастного к подрыву Прилепина Фото: россияне заявили, что задержали якобы причастного к подрыву Прилепина (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В РФ заявили, что задержали якобы причастного к сегодняшнему подрыву автомобиля, в котором находился российский пропагандист Захар Прилепин.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства внутренних дел России.

В министерстве опубликовали видео задержания мужчины, якобы причастного к подрыву автомобиля писателя на территории Нижегородской области.

Россияне ожидаемо заявили, об "украинском следе".

По данным российского пропагандистского Telegram-канала Ni Mash, подозреваемый в покушении на Прилепина признался, что якобы работал на спецслужбы Украины.

Его якобы завербовали несколько лет назад. Он сливал нужную информацию, а взамен получал деньги.

На этот раз он должен был получить гражданство РФ, переехать и - убить писателя и политика Прилепина.

Мужчина якобы признался, что вел слежку за российским пропагандистом, и именно он закопал противотанковые мины, на которых публицист должен был подорваться.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль пропагандиста Захара Прилепина. Писатель в момент взрыва находился в транспорте.

Позже на подрыв российского пропагандиста отреагировали в Офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация окупанти Война России против Украины
NEWS
Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте
Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой