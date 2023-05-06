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СБУ отреагировала на подрыв российского пропагандиста Прилепина

Новина українською →
Украина, Суббота 06 мая 2023 20:51
СБУ отреагировала на подрыв российского пропагандиста Прилепина Фото: российский пропагандист Захар Прилепин (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая, Ростислав Шаправский

Украинские спецслужбы не могут ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность к подрыву автомобиля с российским пропагандистом Захаром Прилепиным.

Об этом заявила пресс-служба Службы безопасности Украины в комментарии РБК-Украина.

"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной "бавовне", которая случается с оккупантами и их приспешниками", - заявили в СБУ.

Вместе с тем, в пресс-службе напомнили, что глава СБУ Василий Малюк ранее неоднократно отмечал, что для россиян, которые принесли на украинскую землю войну, гибель людей и насилие, "бавовна пылала, пылает и будет пылать".

"Поэтому смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам. О том, кто стоит за тем или иным случаем - сможем говорить уже после нашей победы. Которая однозначно скоро наступит", - добавили в Службе безопасности.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде подорвали автомобиль пропагандиста Захара Прилепина. Он в момент взрыва находился в транспорте.

Позже на подрыв российского пропагандиста отреагировали в Офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Вскоре россияне сообщили, что якобы задержали причастного к подрыву автомобиля.

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