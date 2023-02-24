Как началась война. Хроника первого дня вторжения России в Украину

00:00. 24 февраля в Украине вступило в силу чрезвычайное положение. Решение было принято после того, как Россия признала так называемые "республики Донбасса", а Владимир Путин получил одобрение Совета Федерации на применение вооруженных сил.

00:22. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская сторона инициировала заседание Совбеза ООН из-за обращения главарей "ЛДНР" к Путину с призывом ввести войска.

00:45. Президент Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением к народу. По его словам, российское руководство одобрило "шаг вперед", вторжение может начаться в любой момент, Украина готова к переговорам с Россией, но Путин отказался от разговора по телефону.

01:29. Россия ограничила полеты вдоль всей северо-восточной границы Украины.

02:06. Сайт Кабинета министров подвергся кибератаке. За день до этого были атакованы банки и ряд правительственных сайтов.

04:35. Воздушное пространство Украины закрыли для полетов гражданской авиации. Также было закрыто небо в приграничных областях Беларуси и в Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае РФ.

04:50. Путин объявил о проведении "специальной военной операции". И сразу заявил, что якобы не планирует захватывать соседнюю страну. По его словам, цели операции - "защита Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины".

04:59. Генсек НАТО Антониу Гутерриш обратился к Путину с призывом остановить войска.

05:13. РОССИЙСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО НАЧАЛОСЬ. Первые взрывы прогремели в Киеве и Харькове.

Фото: взрывы в Харькове (twitter.com/Osinttechnical)

Затем появились сообщения о взрывах в Борисполе в районе аэропорта, Днепре, Одессе, Мариуполе, Николаеве, Херсонской, Черниговской и Сумской областях.

05:47. Президент США Джо Байден пообещал, что мировое сообщество заставит Россию ответить за неспровоцированное вторжение.

06:14. Объектами первых российских ударов стали центры военного управления, аэродромы и военные склады в крупных городах Украины. Также начались артиллерийские обстрелы на границе.

06:46. Зеленский выступил со срочным обращением к нации и объявил, что будет введено военное положение.

07:12. Появились первые сообщения о жертвах. В частности, в результате обстрела командно-диспетчерского пункта ГСЧС в Нежине (Черниговская область) были ранены трое спасателей.

07:26. В Киеве впервые заработали сирены гражданской обороны.

Фото: очередь на АЗС в столице (GettyImages)

07:35. СМИ начали распространять информацию о якобы высадке российского десанта в Одессе и Мариуполя. Данные не подтвердились.

07:38. Украинские пограничники подверглись обстрелам с территории Беларуси и временно оккупированного Крыма. Всего же по состоянию на утро атакованы подразделения в Черниговской, Житомирской, Луганской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

07:54. На мировых финансовых рынках начался обвал.

07:57. Россияне атаковали аэродром и телебашню в Луцке, в Ивано-Франковске ракета попала в воинскую часть, во Львовской области также была обстреляна воинская часть.

Фото: дым над Ивано-Франковском (GettyImages)

08:11. Россияне захватили населенные пункты Меловое и Городище в Луганской области.

Фото: первые захваченные населенные пункты в Луганской области (google.com/maps)

08:15. УКРАИНА ВВЕЛА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

08:37. Зеленский объявил о создании антипутинской коалиции с западными партнерами.

08:38. Первые результаты отражения российской агрессии: украинские силы сбили пять самолетов и уничтожили два танка.

08:54. Началось движение российских колонн через административную границу с Крымом.

08:57. Появилась информация о первом погибшем. Это произошло в результате обстрела Броваров (Киевская область).

09:08. Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российским захватчикам.

09:46. Украина попросила Турцию закрыть для России проливы Босфор и Дарданеллы.

09:56. Вооруженным силам удалось отбить город Счастье (Луганская область).

10:00. Российские войска вклинились на глубину до 5 км в Харьковской и Черниговской областях.

10:16. Танковые колонны пытаются прорваться вглубь Луганской области. При этом противник выставил впереди белые автомобили миссии ОБСЕ.

10:23. В боях в Херсонской области погибли три пограничника. В результате удара по центру Умани (Черкасская область) погиб один гражданский.

10:46. На объездной Харькова украинские силы сожгли четыре российских танка.

Фото: уничтоженный танк под Харьковом (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

10:52. Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев вступать в территориальную оборону и получать оружие. Подать заявку можно было онлайн, для оформления достаточно было иметь при себе паспорт.

10:53. Российский флот пытается захватить остров Змеиный в Черном море, но пограничники заняли оборону.

11:12. Польша развернула пункты приема беженцев на границе.

11:29. В результате обстрела Чугуева (Харьковская область) погиб ребенок. В этом городе была сделана также одна из самых известных фотографий первых дней войны. На фото - учительница Елена Курило.

Фото: пострадавшая при обстреле Чугуева (GettyImages)

11:32. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

11:36. В новом обращении Владимир Зеленский призвал всех украинцев с боевым опытом прибыть в центры комплектации и пообещал снять санкции со всех граждан, которые присоединятся к защите страны. Он также заявил, что противник уже понес серьезные потери.

12:15. Очередная волна взрывов в Украине. Были зафиксированы удары по Киеву и Броварам, в которых находился центр командования Сил специальных операций.

12:21. Евросоюз заявил о заморозке российских активов и закрытии доступа на финансовый рынок.

12:58. Россияне ударили по воинской части в селе Липецкое (Одесская область), в результате погибло более 20 человек.

Фото: разрушенная воинская часть (facebook.com/oda.odesa)

13:02. На западных границах Украины сформировались большие очереди из беженцев.

Фото: украинские беженцы на границе со Словакией (GettyImages)

13:11. Украинские силы взяли первых российских пленных. В частности, были захвачены военнослужащие Ямпольского мотострелкового полка.

Фото: первые российские военнопленные (facebook.com/CinCAFU)

13:13. Россия пошла на прорыв в Киевской области. Военная техника зашла через пункт пропуска "Вильча", но украинские силы приняли бой.

13:22. Вооруженным силам Украины удалось удержать линию обороны на востоке, российские войска были отброшены.

13:35. Россия начала операцию по захвату аэродрома в Гостомеле под Киевом. На ее начальном этапе украинским силам удалось сбить два вертолета.

13:37. Россия назвала условия прекращения полномасштабной войны в Украине. В частности, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, она прекратится после достижения всех целей, в том числе "денацификации и демилитаризации".

13:48. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Украине и заявил, что Россия заплатит высокую цену за вторжение.

14:02. В Киевской области упал военный самолет, в результате погибли пять человек.

Фото: самолет потерпел крушение в Киевской области (dsns_telegram)

14:08. В Офисе президента Украины заявили о планах противника захватить правительственный квартал в Киеве.

14:16. Россия ввела цензуру на новости с войны. От российских СМИ под угрозой штрафа в несколько миллионов рублей потребовали брать информацию только из официальных ресурсов.

15:03. McDonald's закрыл все свои рестораны в Украине.

15:04. Российские сухопутные войска вторглись сразу на нескольких направлениях, украинские пограничники начали отход на запасные позиции.

15:15. Украинская армия навязала противнику ожесточенные бои в окрестностях Сум. Враг продвигается на город со стороны Конотопа.

15:38. Россияне запустили четыре баллистические ракеты с территории Беларуси.

15:47. Бои ведутся за Гостомельский аэропорт, а также город Скадовск и поселок Чаплинка в Херсонской области.

16:09. Россияне попытались прорвать оборону в Донецкой области в районе населенного пункта Пищевик, но ВСУ отбили атаку и уничтожили три танка.

16:24. Россияне на танках захватили Каховскую ГЭС, а с территории Беларуси была атакована Зона отчуждения Чернобыльской АЭС.

17:10. Киев первым ввел комендантский час с 22:00 до 07:00. За ним соответствующие ограничения были приняты в других регионах.

Фото: пробки на дорогах на выезд из Киева (GettyImages)

17:42. Украинские силы заблокировали российский десант на аэродроме в Гостомеле, а президент Владимир Зеленский отдал приказ на уничтожение врага.

17:48. В крупных городах России прошли антивоенные акции, на них были задержаны сотни человек.

18:09. Харьков остановил метро из-за угрозы ракетных ударов. А из-за планов противника подорвать дамбу объявили эвакуацию жителей близлежащего поселка Печенеги.

Фото: харьковчане в метро (GettyImages)

18:41. Лидеры "Большой семерки" осудили Владимира Путина за вторжение в Украину.

18:51. Россия полностью разбомбила остров Змеиный, но украинские пограничники продолжают держаться.

18:58. В Конотоп (Сумская область) зашло около 300 российских танков. Тем временем удалось остановить атаку на Чернигов.

19:43. Под Черниговом в плен сдался целый взвод российской армии.

19:51. Украина потеряла контроль над зоной Чернобыльской АЭС.

20:46. США объявили санкции и экспортные ограничения против России. До этого санкции ввела Великобритания. Кроме того, дополнительные меры согласовали страны Европейского союза.

20:55. По состоянию на вечер известно о гибели почти 60 и ранении более 160 украинцев.

Что касается российских потерь в первый день вторжения, то Офис президента называл цифру в более 400 человек.

21:08. Появилась информация о возобновлении контроля над Гостомелем, в социальных сетях начала распространяться информация об уничтожении десанта. Однако Офисе президента опровергли эти данные, за аэродром еще ведутся бои, работают танки и артиллерия.

Фото: жители Гостомеля на фоне дыма, который поднимается на месте боев (GettyImages)

В то же время в Министерстве обороны подчеркнули, что удалось предотвратить высадку основного десанта.

21:52. США объявили о поставках вооружений для Украины.

22:15. Российские войска захватили остров Змеиный. С украинскими военными утеряна связь.

22:27. Официально подтвердилась информация об уничтожении российского десанта в Гостомеле.

22:57. Украинцам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд за границу в связи с военным положением.

23:23. Французский президент Эммануэль Макрон потребовал от Владимира Путина прекратить вторжение в Украину.

23:44. Владимир Зеленский дистанционно принял участие в чрезвычайном заседании Европейского совета. На нем он призвал отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом. А также помочь украинской армии вооружением и поддержать миротворческую операцию ООН.

В ночь на 25 февраля президент подписал указ о всеобщей мобилизации, а в столицу Украины зашли российские диверсионные группы.

Украинское сопротивление в первый день вторжения положило начало провалу путинского блицкрига.