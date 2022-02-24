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Бої на півночі України. В Конотоп зайшли 300 російських танків, у Чернігові зупинили атаку

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Чернігівська, Сумська області, Четвер 24 лютого 2022 18:58
Бої на півночі України. В Конотоп зайшли 300 російських танків, у Чернігові зупинили атаку Фото: на півночі України йдуть бої (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

У північних областях України тривають посилені бої. Українські військові відбивають атаки російських окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Міністерства оборони.

Згідно з попередніми даними, в Сумській області ситуація напружена. Колона окупантів наблизилася до міста Конотоп. До населеного пункту підійшли 300 ворожих танків. Механізовані підрозділи ЗСУ вступили в бій. Війська противника зупинені в районах населених пунктів Грем'яч і Кролевець.

Більш спокійна ситуація в Чернігівській області. Українські війська відбили всі атаки.

"Підрозділи першої окремої танкової бригади Збройних Сил України в районі Батурина та на околиці Чернігова зупинили колони броньованої техніки ворога. Противник зробив спробу висадки тактичного десанту вздовж Київського водосховища", - йдеться в повідомленні.

Також ЗСУ фіксує провокації з боку Білорусі.

"З аеродромів Республіки Білорусь виконує демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону. У Сіверській області противник зупинений по річці Уж в районах Великі Осняки, Рівнопілля, ведеться танковий бій", - додали в ЗСУ.

Нагадавши, під Черніговом у полон українським військовим здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади.

РБК-Україна раніше повідомляли, що частина жителів селища Печеніги Харківської області евакуюють через можливі вибухи. Зазначається, що ворожі війська планують підірвати дамбу водосховища.

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