Росія наступає на Суми. Українська армія вступила в бій в околицях міста
Фото: російські війська наступають вже на Суми (facebook com mod mil rus)
В ході нападу Росії на Україну йде російський наступ на Суми. Українські військові вступили в бій в околицях міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.
"Українські військові ведуть бій на напрямку Сум. Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами в околицях Сум. Українські військові утримують оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку Конотопа", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація вторглася в багатьох напрямках, прикордонники за необхідності відходять на запасні позиції.
А в Офісі президента заявили, що Росія хоче дестабілізувати Київ та Харків, аби змінити владу в Україні.