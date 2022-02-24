ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін офіційно оголосив про проведення спецоперації проти України

Новость на русском →
Москва, Четвер 24 лютого 2022 04:50
Путін офіційно оголосив про проведення спецоперації проти України Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Путіну до росіян.

"Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції", - заявив Путін, додавши, що її мета не окупація України.

Путін додав, що розраховує на консолідовану позицію російського парламенту щодо початку військової операції на Донбасі.

Вчора Путін отримав дозвіл російського парламенту на застосування Збройних сил Росії за межами країни.

Ввечері 23 лютого у Кремлі повідомили про отримання звернення ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР", Дениса Пушиліна та Леоніда Пасєчніка, з проханням надати їм військову допомогу.

Привід для каральних санкцій?

Оскільки Путін фактично офіційно розпочав нове вторгнення в Україну, це може стати приводом для введення обіцяних потужних та руйнівних санкцій з боку США, ЄС та Британії.

Як наголошували у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі, санкції будуть введення, як тільки нога російського солдата перетне кордон України. Очікується, що пакет руйнівних санкцій зачепить фінансовий та економічний сектори, також під обмеження мають потрапити військова, видобувна та хімічна галузі.

Крім того, санкції, як очікується, зачеплять російські чиновників та олігархів. А президент США Джо Байден заявляв, що під обмеження потрапить особисто Володимир Путін.

Нагадаємо, Путін визнав так звані "ДНР" та "ЛНР", а також підписав з ними "договір про дружбу", який передбачає перебування російських військ в ОРДЛО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін ДНР ЛНР Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна