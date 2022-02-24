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Росія пішла на прорив в Київській області

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Київська область, Четвер 24 лютого 2022 13:13
Росія пішла на прорив в Київській області Фото: Росія пішла на прорив в Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська пішли на прорив державного кордону в Київській області. Українські військові разом з прикордонниками прийняли бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча".Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

У відомстві зазначають, що прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.

Як повідомляло РБК-Україна, у Київській області ворожі снаряди влучили у прикордонний пункт.

Додамо, в ході нападу Росії на Україну у Києві прогриміли кілька вибухів. Також звуки вибухів були чутні в Броварах.

Додамо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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