Росія пішла на прорив в Київській області

Російські війська пішли на прорив державного кордону в Київській області. Українські військові разом з прикордонниками прийняли бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

У відомстві зазначають, що прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

"В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча".Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, у Київській області ворожі снаряди влучили у прикордонний пункт.

Додамо, в ході нападу Росії на Україну у Києві прогриміли кілька вибухів. Також звуки вибухів були чутні в Броварах.

Додамо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.

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