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У Ніжині внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників

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Ніжин, Четвер 24 лютого 2022 07:12
У Ніжині внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників Фото: у Ніжині внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерія Поліщук

У місті Ніжин Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. В результаті обстрілу поранено трьох рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави МВС України Антона Геращенка в Telegram.

При цьому близько 06.30 сталося загоряння на складах боєприпасів в селі Вільшаниця Білоцерківського району, загоряння штабу НГУ села Нові Петрівці.

Також у Межигір'ї пошкоджено 39 пожежну станцію Київської області. Зараз проводиться відведення особового складу.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Після цього у Києві та Харкові прогриміли потужні вибухи.

Під російськими обстрілами виявилися й інші міста України.

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, по яких об'єктах були нанесені ракетні удари.

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