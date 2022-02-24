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Росія назвала умови припинення повномасштабної війни в Україні

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Москва, Четвер 24 лютого 2022 13:37
Росія назвала умови припинення повномасштабної війни в Україні Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні. Терміни військової операції, як вони її називають, будуть визначатися її "результативністю і кмітливістю".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РБК.

За його словами, терміни будуть визначатися її "результативністю і кмітливістю", заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

Цілі кампанії, за його словами, вже називав глава держави: "демілітаризація і денацифікація України".

Пєсков відповів, за яких умов Росія готова припинити військові дії на території України.

"Операція має свої цілі, вони повинні бути досягнуті", - заявив він.

Зазначимо, в Україні ввели воєнний стан. Це рішення Верховна Рада прийняла вранці 24 лютого.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав українців, які мають бойовий досвід, вийти на захист України.

Також президент повідомив, що ворожі війська зазнали втрат в результаті активних збройних дій.

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