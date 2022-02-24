Росія назвала умови припинення повномасштабної війни в Україні

У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні. Терміни військової операції, як вони її називають, будуть визначатися її "результативністю і кмітливістю".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на РБК .

За його словами, терміни будуть визначатися її "результативністю і кмітливістю", заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

Цілі кампанії, за його словами, вже називав глава держави: "демілітаризація і денацифікація України".

Пєсков відповів, за яких умов Росія готова припинити військові дії на території України.

"Операція має свої цілі, вони повинні бути досягнуті", - заявив він.