У Харкові знищили російські танки, - ЗСУ
У Харкові знищили російські танки, - ЗСУ (Фото: facebook.com/MinistryofDefence UA)
На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки Російської Федерації. За інформацією командування Об'єднаних сил, 24 лютого в районі Щастя було знищено близько 50 російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.
Також стало відомо, що в Краматорському районі знищено ще один літак Збройних сил Російської Федерації. Згідно з опублікованою інформацією, це вже шостий літак РФ.
Раніше РБК-Україна писало, що війська РФ знаходяться на кордоні.
Також РБК-Україна повідомляло, що у центр Умані влучив снаряд.