Як розпочалася війна. Хроніка першого дня вторгнення Росії в Україну

00:00. 24 лютого в Україні набув чинності режим надзвичайного стану. Рішення було ухвалено після того, як Росія визнала так звані "республіки Донбасу", а Володимир Путін отримав схвалення Ради Федерації на застосування збройних сил.

00:22. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українська сторона ініціювала засідання Ради безпеки ООН через звернення ватажків "ЛДНР" до Путіна із закликом ввести війська.

00:45. Президент Володимир Зеленський виступив із екстреним зверненням до народу. За його словами, російське керівництво схвалило "крок вперед", вторгнення може розпочатися будь-якої миті, Україна готова до переговорів з Росією, але Путін відмовився від розмови по телефону.

01:29. Росія обмежила польоти вздовж усього північно-східного кордону України.

02:06. Сайт Кабінету міністрів зазнав кібератаки. За день до цього були атаковані банки та низка урядових сайтів.

04:35. Повітряний простір України закрили для польотів цивільної авіації. Також було закрито небо у прикордонних областях Білорусі та у Брянській, Воронезькій, Ростовській, Курській, Білгородській, Ростовській областях та Краснодарському краї РФ.

04:50. Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції". І відразу заявив, що нібито не планує захоплювати сусідню країну. За його словами, цілі операції - "захист Донбасу, денацифікація та демілітаризація України".

04:59. Генсек НАТО Антоніу Гутерріш звернувся до Путіна із закликом зупинити війська.

05:13. РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ ОФІЦІЙНО ПОЧАЛОСЯ. Перші вибухи пролунали у Києві та Харкові.

Фото: вибухи у Харкові (twitter.com/Osinttechnical)

Потім з'явилися повідомлення про вибухи у Борисполі у районі аеропорту, Дніпрі, Одесі, Маріуполі, Миколаєві, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях.

05:47. Президент США Джо Байден пообіцяв, що світова спільнота змусить Росію відповісти за непровоковане вторгнення.

06:14. Об'єктами перших російських ударів стали центри військового управління, аеродроми та військові склади у великих містах України. Також розпочалися артилерійські обстріли на кордоні.

06:46. Зеленський виступив із терміновим зверненням до нації та оголосив, що буде введено воєнний стан.

07:12. З'явилися перші повідомлення про жертви. Зокрема, внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту ДСНС у Ніжині (Чернігівська область) було поранено трьох рятувальників.

07:26. У Києві вперше запрацювали сирени цивільної оборони

Фото: черга на АЗС у столиці (GettyImages)

07:35. ЗМІ почали поширювати інформацію про нібито висадку російського десанту в Одесі та Маріуполі. Дані не підтвердилися.

07:38. Українські прикордонники зазнали обстрілів з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму. Загалом станом на ранок атаковано підрозділи у Чернігівській, Житомирській, Луганській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

07:54. На світових фінансових ринках розпочався обвал.

07:57. Росіяни атакували аеродром і телевежу в Луцьку, в Івано-Франківську ракета влучила у військову частину, у Львівській області також було обстріляно військову частину.

Фото: дим над Івано-Франківськом (GettyImages)

08:11. Росіяни захопили населені пункти Мілове та Городище у Луганській області.

Фото: перші захоплені населені пункти в Луганській області (google.com/maps)

08:15. УКРАЇНА ЗАПРОВАДИЛА ВОЄННИЙ СТАН.

08:37. Зеленський оголосив про створення антипутінської коаліції із західними партнерами.

08:38. Перші результати відбиття російської агресії: українські сили збили п'ять літаків та знищили два танки.

08:54. Почався рух російських колон через адміністративний кордон із Кримом.

08:57. З'явилася інформація про першого загиблого. Це сталося внаслідок обстрілу Броварів (Київська область).

09:08. Зеленський наказав завдавати максимальних втрат російським загарбникам.

09:46. Україна попросила Туреччину закрити для Росії протоки Босфор та Дарданелли.

09:56. Збройним силам вдалося відбити місто Щастя (Луганська область).

10:00. Російські війська вклинилися на глибину до 5 км у Харківській та Чернігівській областях.

10:16. Танкові колони намагаються прорватися углиб Луганської області. При цьому противник виставив попереду білі автомобілі місії ОБСЄ.

10:23. У боях на Херсонщині загинули три прикордонники. Внаслідок удару по центру Умані (Черкаська область) загинув один цивільний.

10:46. На об'їзній Харкова українські сили спалили чотири російські танки.

Фото: знищений танк під Харковом (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

10:52. Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців вступати до територіальної оборони та отримувати зброю. Подати заявку можна було онлайн, для оформлення достатньо мати при собі паспорт.

10:53. Російський флот намагається захопити острів Зміїний у Чорному морі, але прикордонники зайняли оборону.

11:12. Польща розгорнула пункти прийому біженців на кордоні.

11:29. Внаслідок обстрілу Чугуєва (Харківська область) загинула дитина. У цьому місті була зроблена одна з найвідоміших фотографій перших днів війни. На фото - вчителька Олена Курило.

Фото: постраждала під час обстрілу Чугуєва (GettyImages)

11:32. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.

11:36. У новому зверненні Володимир Зеленський закликав усіх українців із бойовим досвідом прибути до центрів комплектації та пообіцяв зняти санкції з усіх громадян, які приєднаються до захисту країни. Він також заявив, що противник вже зазнав серйозних втрат.

12:15. Ще одна хвиля вибухів в Україні. Було зафіксовано удари по Києву та Броварам, в яких знаходився центр командування Сил спеціальних операцій.

12:21. Євросоюз заявив про заморожування російських активів та закриття доступу на фінансовий ринок.

12:58. Росіяни вдарили по військовій частині в селі Липецьке (Одеська область), внаслідок чого загинуло понад 20 осіб.

Фото: зруйнована військова частина (facebook.com/oda.odesa)

13:02. На західних кордонах України сформувалися великі черги із біженців.

Фото: українські біженці на кордоні зі Словаччиною (GettyImages)

13:11. Українські сили взяли перших російських полонених. Зокрема, було захоплено військовослужбовців Ямпольського мотострілецького полку.

Фото: перші російські військовополонені (facebook.com/CinCAFU)

13:13. Росія пішла на прорив у Київській області. Військова техніка зайшла через пункт пропуску "Вільча", але українські сили прийняли бій.

13:22. Збройним силам України вдалося утримати лінію оборони на сході, російські війська було відкинуто.

13:35. Росія розпочала операцію із захоплення аеродрому у Гостомелі під Києвом. На її початковому етапі українським силам вдалося збити два вертольоти.

13:37. Росія назвала умови припинення повномасштабної війни в Україні. Зокрема, як заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, вона припиниться після досягнення всіх цілей, у тому числі "денацифікації та демілітаризації".

13:48. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку Україні та заявив, що Росія заплатить високу ціну за вторгнення.

14:02. На Київщині впав військовий літак, в результаті загинули п'ятеро осіб.

Фото: літак зазнав аварії в Київській області (dsns_telegram)

14:08. В Офісі президента України заявили про плани противника захопити урядовий квартал у Києві.

14:16. Росія запровадила цензуру на новини з війни. Від російських ЗМІ під загрозою штрафу кілька мільйонів рублів вимагали брати інформацію лише з офіційних ресурсів.

15:03. McDonald's закрив усі свої ресторани в Україні.

15:04. Російські сухопутні війська вторглися одразу на кількох напрямках, українські прикордонники розпочали відхід на запасні позиції.

15:15. Українська армія нав'язала противнику запеклі бої на околицях Сум. Ворог просувається на місто з боку Конотопу.

15:38. Росіяни запустили чотири балістичні ракети з території Білорусі.

15:47. Бої ведуться за Гостомельський аеропорт, а також місто Скадовськ та селище Чаплинка у Херсонській області.

16:09. Росіяни спробували прорвати оборону на Донеччині в районі населеного пункту Піщевик, але ЗСУ відбили атаку і знищили три танки.

16:24. Росіяни на танках захопили Каховську ГЕС, а з території Білорусі було атаковано Зону відчуження Чорнобильської АЕС.

17:10. Київ першим запровадив комендантську годину з 22:00 до 07:00. За ним відповідні обмеження було прийнято в інших регіонах.

Фото: пробки на дорогах на виїзд із Києва (GettyImages)

17:42. Українські сили заблокували російський десант на аеродромі у Гостомелі, а президент Володимир Зеленський віддав наказ на знищення ворога .

17:48. У великих містах Росії пройшли антивоєнні акції, на них було затримано сотні людей.

18:09. Харків зупинив метро через загрозу ракетних ударів А через плани супротивника підірвати греблю оголосили евакуацію мешканців з селища Печеніги.

Фото: харків'яни у метро (GettyImages)

18:41. Лідери "Великої сімки" засудили Володимира Путіна за вторгнення в Україну.

18:51. Росія повністю розбомбила острів Зміїний, але українські прикордонники продовжують триматися.

18:58. До Конотопа (Сумська область) зайшло близько 300 російських танків. Тим часом вдалося зупинити атаку на Чернігів.

19:43. Під Черніговом у полон здався цілий взвод російської армії.

19:51. Україна втратила контроль над зоною Чорнобильської АЕС.

20:46. США оголосили санкції та експортні обмеження проти Росії. До цього санкції запровадила Велика Британія. Крім того, додаткові заходи узгодили країни Європейського союзу.

20:55. Станом на вечір відомо про загибель майже 60 та поранення понад 160 українців.

Щодо російських втрат у перший день вторгнення, то Офіс президента називав цифру понад 400 осіб.

21:08. З'явилася інформація про відновлення контролю над Гостомелем, у соціальних мережах почала поширюватися інформація про знищення десанту. Проте Офісі президента спростували ці дані, за аеродром ще точаться бої, працюють танки та артилерія.

Фото: мешканці Гостомеля на тлі диму, що піднімається на місці боїв (GettyImages)

Водночас у Міністерстві оборони наголосили, що вдалося попередити висадку основного десанту.

21:52. США оголосили про постачання озброєнь для України.

22:15. Російські війська захопили острів Зміїний. З українськими військовими втрачено зв'язок.

22:27. Офіційно підтвердилася інформація про знищення російського десанту у Гостомелі.

22:57. Українцям віком від 18 до 60 років заборонили виїзд за кордон через військовий стан.

23:23. Французький президент Еммануель Макрон вимагає від Володимира Путіна припинити вторгнення в Україну.

23:44. Володимир Зеленський дистанційно взяв участь у надзвичайному засіданні Європейської ради. На ньому він закликав відключити Росію від SWIFT та накласти ембарго на торгівлю нафтою та газом. А також допомогти українській армії озброєнням та підтримати миротворчу операцію ООН.

У ніч проти 25 лютого президент підписав указ про загальну мобілізацію, а до столиці України зайшли російські диверсійні групи.

Український спротив у перший день вторгнення започаткував провал путінського бліцкригу.