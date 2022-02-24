Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією
Україна прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Воно було прийнято після визнання Росією "ЛДНР" та початком її вторгнення в нашу країну сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента України Володимира Зеленського.
Сьогодні Україна вирішила розірвати дипломатичні відносини з Росією.
До цього Міністерство закордонних справ України звернулося до президента з такою пропозицією.
Що це означає
У разі розриву відносин обидві сторони позбавляються можливості двосторонньої комунікації у дипломатичній площині. Українські та російські дипломати припиняють свою діяльність. Дипломатичні відносини між країнами відбуваються за посередництва третіх країн.
Росія визнала "ЛДНР" і вводить війська в ОРДЛО
Рада Федерації РФ ратифікувала "договори про дружбу та співпрацю" з так званими "ЛНР", "ДНР". Таким чином Росія остаточно визнала незалежність псевдореспублік.
Раніше президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР", а після підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.
Реакція України та світу
Верховна рада України зробила заяву через визнання Росією "ЛДНР". Україна вимагає відключення Росії від SWIFT і відмови від "Північного потоку-2", проект постанови підтримали 336 нардепів.
Зазначимо, що Німеччина вже припинила сертифікацію "Північного потоку-2", а Британія ввела санкції проти 5 російських банків та деяких російських олігархів.