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Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 11:32
Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Воно було прийнято після визнання Росією "ЛДНР" та початком її вторгнення в нашу країну сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні Україна вирішила розірвати дипломатичні відносини з Росією.

До цього Міністерство закордонних справ України звернулося до президента з такою пропозицією.

Що це означає

У разі розриву відносин обидві сторони позбавляються можливості двосторонньої комунікації у дипломатичній площині. Українські та російські дипломати припиняють свою діяльність. Дипломатичні відносини між країнами відбуваються за посередництва третіх країн.

Росія визнала "ЛДНР" і вводить війська в ОРДЛО

Рада Федерації РФ ратифікувала "договори про дружбу та співпрацю" з так званими "ЛНР", "ДНР". Таким чином Росія остаточно визнала незалежність псевдореспублік.

Раніше президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР", а після підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.

Реакція України та світу

Верховна рада України зробила заяву через визнання Росією "ЛДНР". Україна вимагає відключення Росії від SWIFT і відмови від "Північного потоку-2", проект постанови підтримали 336 нардепів.

Зазначимо, що Німеччина вже припинила сертифікацію "Північного потоку-2", а Британія ввела санкції проти 5 російських банків та деяких російських олігархів.

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