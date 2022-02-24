Удар по військовій частині в Одеській області: загинули 18 осіб, є поранені

Фото: наслідки удару по військовій частині в Одеській області (facebook.com/oda.odesa)

В результаті удару по військовій частині в Одеській області в ході нападу Росії на Україну загинули 18 осіб. Також повідомляється, що є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Одеської ОДА.