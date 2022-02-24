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Зеленський провів переговори із західними лідерами: будуємо антипутінську коаліцію

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 08:37
Зеленський провів переговори із західними лідерами: будуємо антипутінську коаліцію Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Глава України Володимир Зеленський провів переговори із західними лідерами після вторгнення Росії. Головною темою розмов політиків стала військова агресія і створення коаліції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президент.

Зокрема, Володимир Зеленський поговорив з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, польським лідером Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

"Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України та світу! Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України! Закриття повітряного простору! Світ повинен примусити Росію до миру", - написав Зеленський.

Нагадавши, Верховна рада ввела воєнний стан в Україні.

Всю детальну інформацію про вторгнення Росії можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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