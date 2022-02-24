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В Україні заборонили виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років

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Львів, Четвер 24 лютого 2022 22:57
В Україні заборонили виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років Фото: в Україні заборонили виїжджати за кордон чоловікам від 18 до 60 років (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні з 24 лютого введено воєнний стан через масштабного вторгнення Росії. У зв'язку з цим чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської митниці Данила Меньшикова.

"У зв'язку з воєнним станом чоловіки - громадяни України віком від 18 до 60 років не випускатимуться за межі нашої держави", - написав Меньшиков у Facebook.

Він попросив українців не створювати паніку на пунктах пропуску і не пробувати самовільно перетинати кордон.

Нагадавши, Верховна рада вранці 24 лютого ввела в Україні воєнний стан.

Зазначимо, після введення воєнного стану Служба безпеки України закликала громадян країни чітко слідувати інструкціям військових і місцевої влади.

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