ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія захопила острів Зміїний, - Держприкордонслужба

Новость на русском →
Одеська область, Четвер 24 лютого 2022 22:15
Росія захопила острів Зміїний, - Держприкордонслужба Фото: Росія захопила острів Зміїний (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Валерія Поліщук

Острів Зміїний в Одеській області захопили російські військові. Зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на острові з військовими ЗСУ, втрачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби України в Facebook.

"Зв'язок з прикордонниками, що знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві додали, що на острові зруйнована вся інфраструктура.

Нагадаємо, раніше російські війська своїми обстрілами повністю зруйнували всі будови на острові Зміїний.

Додамо, що ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника-РФ. Напружена ситуація на північному і південному напрямках.

Також ми писали, що під Черніговом у полон здався цілий розвідувальний взвод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна