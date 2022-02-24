Росія схвалила крок вперед. Зеленський терміново звернувся до українців: головні заяви
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський пізно вночі 24 лютого виступив зі зверненням до українців. Він розповів про нещодавні рішення влади у сфері оборони, а також звернувся до громадян Росії через загрозу нового вторгнення.
Головні заяви президента - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що сказав Зеленський у своєму терміновому відеозверненні:
- Керівництво Росії схвалило крок вперед. Мова про російські війська на українському кордоні.
- Нове вторгнення може початися через будь-яку провокацію, але воно може стати причиною великої війни в Європі.
- Путін відмовився від телефонної розмови, яку ініціювала українська сторона.
- Росіяни повинні вирішити, чи хочуть вони війни з Україною.
- Народ України хоче миру, влада України хоче миру.
- Війна - це велике лихо, і у цього лиха велика ціна.
- Україна готова говорити з Росією, щоб отримати гарантії безпеки.
- Росії потрібно зупинитись, поки не пізно.
Нагадаємо, пізно ввечері 23 лютого ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" попросили Росію про військову допомогу.
У відповідь на це Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН.