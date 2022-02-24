У Києві ввели комендантську годину

"Київ з сьогоднішнього дня вводить комендантську годину. Діятиме він з 22:00 до 7:00. Це вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії і воєнного стану, необхідний для безпеки жителів столиці. Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі. Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу", - заявив Кличко.