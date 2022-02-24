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У Києві ввели комендантську годину

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 17:10
У Києві ввели комендантську годину Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Мер Києва Віталій Кличко заявив про введення комендантської години у столиці. Обмеження діятимуть з 22:00 до 7:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву київського градоначальника.

"Київ з сьогоднішнього дня вводить комендантську годину. Діятиме він з 22:00 до 7:00. Це вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії і воєнного стану, необхідний для безпеки жителів столиці. Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі. Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу", - заявив Кличко.

Зазначимо, що комендантську годину також ввели в Черкаській області і Харків.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, російські окупанти вторглися в Чорнобильську АЕС, бойовики намагаються спровокувати екологічну катастрофу.

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