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Напад Росії на Україну: обстріли ведуться з території Білорусі

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 07:38
Напад Росії на Україну: обстріли ведуться з території Білорусі Фото: обстріли української території ведуться з Білорусі (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські прикордонники вранці 24 лютого зазнали обстрілу з території Білорусі. Противник застосовував артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Як зазначили в ДПСУ, близько 05:00 державний кордон України зазнав нападу російських військ. При цьому їх підтримала Білорусь. Також зафіксована робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

Напади на прикордонні підрозділи та контрольно-пропускні пункти відбувається із застосуванням артилерії, важкої техніки та вогнепальної зброї. Обстріли зафіксовані в Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях, а також з території тимчасово окупованого Криму.

Інформація про втрати і поранення серед прикордонників уточнюється.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Відзначити, ударів з повітря зазнали українські міста, включаючи Київ, Харків, Миколаїв, Одесу.

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