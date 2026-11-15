Как подготовиться к длительным отключениям света, воды и отопления в Украине: советы медиков

Дополнительные риски во время отключений

Украинцам напомнили, что длительные отключения электроэнергии могут влиять не только на привычный быт, но и на физическое и психологическое здоровье.

Дополнительные риски, по словам специалистов, создают:

нарушение сна;

переохлаждение;

обезвоживание;

неправильное хранение продуктов;

неправильное хранение лекарств;

использование опасных источников обогрева

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Кто из украинцев - в "группе риска"

В "группе риска" во время длительных отключений - электроэнергии, воды или отопления - находятся:

дети;

люди старшего возраста;

беременные;

пациенты с хроническими болезнями.

Этим категориям людей важно уделить особое внимание - заранее позаботиться обо всех необходимых условиях и поддержке близких.

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Как снизить риски во время отключений

Учитывая ситуацию, сложившуюся в Украине во время войны, в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) поделились 10 "базовыми" рекомендациями, которые помогут обезопасить себя и близких:

подготовиться к длительным обесточениям;

избежать распространенных опасностей;

уберечь здоровье.

"Заблаговременная подготовка, соблюдение простых правил безопасности и внимательность к самочувствию помогут пережить длительные отключения электроэнергии с меньшими рисками для себя и близких", - подчеркнули специалисты.

В целом медики советуют:

заранее позаботиться о базовых потребностях - проверить домашнюю аптечку, подготовить запасы воды и продуктов;

составить план действий - для всей семьи.

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1 совет - подготовить запас необходимых лекарств

Первый совет на случай отключений - подготовить запас необходимых лекарств:

пересмотреть домашнюю аптечку;

проверить сроки годности препаратов;

убедиться в наличии лекарства, которое необходимо принимать постоянно.

"Особенно это важно для людей с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и другими хроническими состояниями", - напомнили украинцам.

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2 совет - позаботиться о запасе питьевой воды

Отсутствие электроэнергии может повлиять на работу насосного оборудования и водоснабжения.

Поэтому важно иметь дома запас воды:

для питья;

для приготовления пищи;

для гигиены.

"Особенно внимательными нужно быть к маленьким детям и пожилым людям, которые могут не всегда вовремя сообщить о жажде", - подчеркнули медики.

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3 совет - продумать питание без холодильника

Продукты в холодильнике, который не работает длительное время, могут быстро терять безопасность.

Учитывая это, украинцам стоит заранее сформировать запас еды, не требующей специальных условий хранения.

Для такого домашнего запаса подойдут:

крупы, макаронные изделия;

консервы промышленного производства;

орехи, сухофрукты;

хлебцы и сухое печенье;

продукты длительного хранения в герметичной упаковке;

детское питание в соответствии с возрастом и потребностями ребенка.

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4 совет - сохранять тепло и избегать переохлаждения

Длительное отсутствие электроэнергии и отопления в холодное время года может привести к переохлаждению (особенно у детей, людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями).

Для того чтобы сохранить тепло, специалисты рекомендуют:

одеваться "несколькими слоями" (лучше использовать несколько легких вещей, чем один толстый свитер);

одевать теплые носки, домашнюю обувь и головной убор (если в помещении холодно);

использовать одеяла, спальники и термобелье;

по возможности - сосредоточить пребывание людей в одной комнате (которую легче сохранять теплой);

утеплить окна и двери, использовать плотные шторы;

не забывать о легкой физической активности (которая помогает поддерживать теплообмен).

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Если человек переохладился, необходимо:

переместить его в теплое место;

снять с него мокрую одежду (если таковая имеется);

укутать сухими одеялами.

Нельзя при этом:

растирать конечности;

использовать горячую ванную;

прикладывать непосредственно к коже горячие предметы.

"При подозрении на тяжелое переохлаждение необходимо вызвать экстренную медицинскую помощь", - констатировали в пресс-службе Департамента.

5 совет - не использовать в помещениях генераторы и горелки

Особенно опасным, по словам специалистов, является неправильное использование альтернативных источников питания и обогрева.

Причиной пожара и отравления угарным газом могут стать:

генераторы;

газовые горелки;

туристические плитки;

мангалы.

"Угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому человек может не заметить его накопления в помещении", - напомнили украинцам.

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Если есть подозрение на отравление, необходимо:

немедленно выйти на свежий воздух;

вызвать помощь по номеру 103 или 112;

не возвращаться в помещение до подтверждения его безопасности соответствующими службами.

10 советов врачей на случай длительных отключений (инфографика: facebook.com/doz.kyiv.ua)

6 совет - соблюдать режим сна и отдыха

Нарушать сон могут изменения обычного графика жизни, шум генераторов, холод и даже тревожные новости.

Недосыпание, в свою очередь, усиливает усталость, раздражительность и снижает концентрацию внимания.

Чтобы поддержать качество сна, специалисты рекомендуют:

стараться ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время;

создать максимально комфортные условия для отдыха (использовать теплое одеяло, сухую одежду и удобное спальное место);

по возможности - проветривать комнату, не допуская чрезмерного охлаждения;

ограничить употребление во второй половине дня кофе, крепкого чая и энергетических напитков;

не использовать алкоголь как средство для засыпания;

ограничить просмотр новостей и использование гаджетов перед сном.

"Если проблемы со сном продолжаются долго, влияют на повседневную жизнь и сопровождаются постоянной усталостью или тревогой, следует обратиться к семейному врачу", - посоветовали эксперты.

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7 совет - поддерживать физическую активность

Длительное пребывание дома (особенно в холодном помещении) может приводить к снижению двигательной активности.

Это отрицательно влияет как на общее самочувствие, так и на работу сердечно-сосудистой системы и мышечный тонус.

При этом поддерживать двигательную активность можно даже без электроэнергии:

делать несложную утреннюю зарядку;

периодически вставать и двигаться (при длительном сидении);

выполнять легкие упражнения на растяжение;

выходить на прогулки (при благоприятных погодных условиях);

привлекать к подвижным играм детей.

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"Людям с хроническими заболеваниями следует согласовать уровень физической нагрузки с врачом", - посоветовали в Департаменте КГГА.

Отмечается также, что не нужно выполнять интенсивные упражнения, если человек:

чувствует себя плохо;

имеет признаки переохлаждения.

8 совет - контролировать состояние здоровья

Особенно важно контролировать состояние здоровья - при наличии хронических заболеваний.

"Важно не терять контроль над заболеваниями, требующими регулярного лечения и наблюдения", - подчеркнули медики.

Так, людям с гипертонией рекомендуют:

иметь под рукой исправный тонометр;

регулярно измерять артериальное давление (в соответствии с рекомендациями врача).

Пациентам с сахарным диабетом необходимо:

иметь запас назначенных препаратов, глюкометр и тест-полоски;

позаботиться о правильном хранении инсулина.

"Для неоткрытого инсулина обычно нужна температура +2…+8°C, однако условия хранения зависят от конкретного препарата", - напомнили украинцам.

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Людям с бронхиальной астмой и хроническими заболеваниями легких - важно иметь при себе назначенные ингаляторы.

Пациентам, зависящим от электромедицинского оборудования (в том числе кислородных концентраторов или аппаратов вентиляционной поддержки) - необходимо:

заранее позаботиться о резервном питании;

согласовать с врачом план действий в случае длительного отключения.

"Не откладывайте плановые консультации и не меняйте самостоятельно схему лечения из-за отсутствия электроэнергии", - отметили эксперты.

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9 совет - позаботиться о психологическом состоянии

Длительные обесточивания на фоне войны могут усиливать:

тревожность;

ощущение неопределенности;

эмоциональное истощение;

раздражительность.

"Особенно важно не игнорировать эти состояния, а находить время для восстановления", - констатировали медики.

В целом психологи рекомендуют:

ограничить непрерывное чтение новостей и проверять информацию в определенные интервалы времени;

поддерживать общение с родными, друзьями и знакомыми;

сохранять привычные семейные ритуалы: общие завтраки, чтения, настольные игры;

использовать простые дыхательные упражнения и техники расслабления;

планировать небольшие ежедневные дела, которые помогают чувствовать контроль над ситуацией;

не требовать от себя максимальной производительности в условиях постоянного стресса;

особое внимание уделять детям и людям старшего возраста.

"Объясняйте детям ситуацию понятными словами, поддерживайте их и помогайте сохранять чувство безопасности", - отметили специалисты.

Если же тревога, подавленное настроение, нарушения сна или чувство истощения не проходят и мешают повседневной жизни, следует обратиться к семейному врачу, психологу или психиатру.

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10 совет - иметь план связи и получения медпомощи

Последний, но не менее важный совет, - иметь план связи и получения медицинской помощи.

То есть важно заранее продумать, как связаться с родными, семейным врачом и экстренными службами:

сохранить в телефоне и записать важные номера телефонов на бумаге;

позаботиться о заряженных телефонах, павербанках и резервных батарейках;

договориться с близкими о способе связи и месте встречи, если мобильная связь будет недоступна;

выяснить адрес ближайшего медицинского учреждения и маршруты к нему;

держать в доступном месте документы, медицинские выписки и список препаратов, которые необходимо принимать.

"Если рядом живут пожилые люди или люди с инвалидностью, договоритесь о регулярной связи с ними и помощи в случае необходимости", - посоветовали эксперты.

В заключение украинцам еще раз напомнили, что в случае неотложного состояния необходимо звонить по номерам 103 или 112.

"Не откладывайте вызов экстренной медицинской помощи из-за отсутствия электроэнергии", - подытожили в Департаменте здравоохранения города Киева.