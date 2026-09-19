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Более 50% не готовы к отключениям: что украинцы массово скупают к зиме

10:24 19.09.2026 Сб
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Более 50% не готовы к отключениям: что украинцы массово скупают к зиме Фото: Готовы ли украинцы к отключениям света и тепла зимой? (Getty Images)
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В преддверии зимы украинцы все больше обращают внимание на то, насколько жилье готово к возможным отключениям. Важнейшими характеристиками потенциальных покупателей и арендаторов стали автономное отопление, резервное питание, стабильная связь и запас воды.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Что для украинцев важно накануне зимы

Важнейшей характеристикой жилья 59% опрошенных назвали автономное отопление, не зависящее от центральной сети.

Также украинцы обращают внимание на возможность оставаться со связью во время отключений. В частности:

  • 47% считают важным резервное электроснабжение - генератор, зарядную станцию или аккумулятор;
  • 46% - стабильная связь и интернет;
  • 34% - низкую стоимость содержания жилья;
  • 31% - хорошую теплоизоляцию;
  • 30% - резервное водоснабжение, например скважину или накопительный бак.

Для 26% важна возможность отапливать жилье альтернативными способами - дровами, углем или другими источниками. Столько же респондентов обращают внимание на наличие укрытия дома или рядом.

Еще 25% учитывают инфраструктуру поблизости. Бесперебойная работа лифта или возможность жить на нижнем этаже важны для 16%, а близость к общественному транспорту или метро - для 13%.

Половина не считает свое жилье готовым

Несмотря на такой спрос на автономность, 50,5% опрошенных считают свое нынешнее жилье скорее или совсем не готовым к возможным перебоям с электроэнергией, теплом и водой.

Из них 28% ответили, что жилье "скорее не готово", а 22% - что "совсем не готово".

37,3% считают свое жилье скорее или полностью готовым к перебоям. Еще 12% затруднились оценить его готовность.

Как украинцы готовятся к зиме

Чаще подготовка касается резервного питания. 47% опрошенных уже имеют или планируют приобрести автономный источник электроэнергии - генератор, зарядную станцию или другое решение.

Еще 40% формируют запас пищи, а 36% - запас воды.

Каждый четвертый респондент уже утеплил или планирует утеплить окна, двери или стены.

Альтернативным источником отопления уже обеспечили себя или планируют сделать 20% опрошенных. Еще 16% формируют запас дров, топлива или других ресурсов для отопления .

О резервном водоснабжении позаботились или планируют позаботиться 10% респондентов. Также среди способов подготовки украинцы называли павербанки, аккумуляторные фонарики, консервацию, теплые одеяла и термобелье.

В то же время, 19% опрошенных ничего дополнительно к зиме не готовили и не планируют.

Готовы ли платить больше за автономность

Несмотря на то, что автономное отопление и резервное питание входят в основные требования к жилью, готовность переплачивать при таких условиях остается ограниченной.

34% респондентов готовы платить больше за жилье, лучше подготовленное к перебоям с электроэнергией, отоплением или водоснабжением. В то же время, 46% не готовы переплачивать, а 20% еще не определились.

Среди готовых платить больше, около 36% допускают доплату на уровне 10-20% от нынешних расходов на аренду или содержание жилья. Еще 28% готовы прибавить к 10%, а 7% - от 20% до 30%.

Почти 19% готовых переплачивать допускают доплату более 30%.

"Это говорит об определенном разрыве между тем, какого жилья хотят украинцы, и тем, сколько они готовы за него платить. Автономность все больше воспринимается как важное преимущество, однако цена жилья остается одним из ключевых ограничений", - комментирует руководительница по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Чем готовы поступиться ради подготовленного жилья

Часть украинцев готова изменить свои привычные требования к жилью, если оно лучше защищено от последствий отключений.

Чаще респонденты готовы отказаться от большей площади - так ответил 51% опрошенных. Еще 40% могут уступить близость центру города, 39% - лучший ремонт, а 37% - дополнительную комнату.

Менее комфортную локацию готовы рассматривать 32% опрошенных, меньшее количество инфраструктуры поблизости - 27%, а 25% могут переехать из привычного района города.

Только 5% заявили, что не готовы отказываться от других характеристик жилья для автономности.

Ранее РБК-Украина писало, что около 40% опрошенных допускают переезд в случае существенного ухудшения условий жизни, но только каждый десятый считает свое домохозяйство полностью автономным.

Также мы рассказывали, что в Киеве создают продовольственные резервы в преддверии зимы.

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