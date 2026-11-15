Як підготуватись до тривалих відключень світла, води й опалення в Україні: поради медиків

Тривалі відключення світла, води й опалення змінюють не лише звичний побут українців. Вони можуть впливати також на фізичне та психологічне здоров'я, тож базові рекомендації медиків варто знати кожному.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Департаменту охорони здоров'я міста Києва у Facebook.
Українцям нагадали, що тривалі відключення електроенергії можуть впливати не лише на звичний побут, а й на фізичне та психологічне здоров'я.
Додаткові ризики, за словами спеціалістів, створюють:
Читайте також: Місце, заправка та "відпочинок": як безпечно використовувати генератор і зберігати пальне
У "групі ризику" під час тривалих відключень - електроенергії, води чи опалення - перебувають:
Цим категоріям людей важливо приділити особливу увагу - заздалегідь подбати про всі необхідні умови та підтримку близьких.
Читайте також: Графіки відключень світла в Україні: які види бувають і на кого поширюються
З огляду на ситуацію, що склалась в Україні під час війни, у Департаменті охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (КМДА) поділились 10 "базовими" рекомендаціями, які допоможуть убезпечити себе та близьких:
"Завчасна підготовка, дотримання простих правил безпеки та уважність до самопочуття допоможуть пережити тривалі відключення електроенергії з меншими ризиками для себе та близьких", - наголосили фахівці.
В цілому медики радять:
Читайте також: Понад 50% не готові до відключень: що українці масово скуповують до зими
Перша порада на випадок відключень - підготувати запас необхідних ліків:
"Особливо це важливо для людей із цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та іншими хронічними станами", - нагадали українцям.
Читайте також: Антибіотики призначатимуть по-новому: що змінилось для українських лікарів і пацієнтів
Відсутність електроенергії може впливати на роботу насосного обладнання та водопостачання.
Тому важливо мати вдома запас води:
"Особливо уважними потрібно бути до маленьких дітей і літніх людей, які можуть не завжди вчасно повідомити про спрагу", - наголосили медики.
Читайте також: Перебої з водою: як знайти безпечне джерело та зробити запас на 3 доби
Продукти в холодильнику, який не працює тривалий час, можуть швидко втрачати безпечність.
З огляду на це, українцям варто заздалегідь сформувати запас їжі, яка не потребує спеціальних умов зберігання.
Для такого домашнього запасу підійдуть:
Читайте також: Зберігайте продукти при відключеннях світла так, щоб уникнути отруєння
Тривала відсутність електроенергії та опалення в холодну пору року може призвести до переохолодження (особливо в дітей, людей старшого віку та пацієнтів із хронічними захворюваннями).
Для того, щоб зберегти тепло, спеціалісти рекомендують:
Читайте також: Зима без помилок: у ДСНС пояснили, як не замерзнути в мороз і врятувати інших
Якщо людина переохолодилася, необхідно:
Не можна при цьому:
"За підозри на тяжке переохолодження необхідно викликати екстрену медичну допомогу", - констатували у прес-службі Департаменту.
Особливо небезпечним, за словами спеціалістів, є неправильне використання альтернативних джерел живлення та обігріву.
Причиною пожежі та отруєння чадним газом можуть стати:
"Чадний газ не має кольору та запаху, тому людина може не помітити його накопичення в приміщенні", - нагадали українцям.
Читайте також: Як підготувати будинок до холодів і зими під час війни: поради ДСНС
Якщо є підозра на отруєння, необхідно:
Порушувати сон можуть зміни звичного графіка життя, шум генераторів, холод і навіть тривожні новини.
Недосипання, своєю чергою, посилює втому, дратівливість і знижує концентрацію уваги.
Щоб підтримати якість сну, спеціалісти рекомендують:
"Якщо проблеми зі сном тривають довго, впливають на повсякденне життя та супроводжуються постійною втомою або тривогою, варто звернутися до сімейного лікаря", - порадили експерти.
Читайте також: Ця помилка зі сном щодня шкодить вашому серцю: перевірте себе
Тривале перебування вдома (особливо в холодному приміщенні), може призводити до зниження рухової активності.
Це негативно впливає як на загальне самопочуття, так і на роботу серцево-судинної системи та м'язовий тонус.
При цьому підтримувати рухову активність можна навіть без електроенергії:
Читайте також: Кращі фізичні активності для дітей будь-якого віку: ідеї на щодень
"Людям із хронічними захворюваннями варто узгодити рівень фізичного навантаження з лікарем", - порадили у Департаменті КМДА.
Зазначається також, що не потрібно виконувати інтенсивні вправи, якщо людина:
Особливо важливо контролювати стан здоров'я - за наявності хронічних захворювань.
"Важливо не втрачати контроль над захворюваннями, які потребують регулярного лікування та спостереження", - наголосили медики.
Так, людям із гіпертонією рекомендують:
Пацієнтам із цукровим діабетом необхідно:
"Для невідкритого інсуліну зазвичай потрібна температура +2…+8°C, однак умови зберігання залежать від конкретного препарату", - нагадали українцям.
Читайте також: Хто має право відпускати ліки за е-Рецептом: оновлення МОЗ
Людям із бронхіальною астмою та хронічними захворюваннями легень - важливо мати при собі призначені інгалятори.
Пацієнтам, які залежать від електромедичного обладнання (зокрема кисневих концентраторів або апаратів вентиляційної підтримки) - необхідно:
"Не відкладайте планові консультації та не змінюйте самостійно схему лікування через відсутність електроенергії", - зауважили експерти.
Читайте також: Підготовка до зими: скільки лікарень зможуть працювати при перебоях світла і води
Тривалі знеструмлення на тлі війни можуть посилювати:
"Особливо важливо не ігнорувати ці стани, а знаходити час для відновлення", - констатували медики.
В цілому психологи рекомендують:
"Пояснюйте дітям ситуацію зрозумілими словами, підтримуйте їх і допомагайте зберігати відчуття безпеки", - зауважили спеціалісти.
Якщо ж тривога, пригнічений настрій, порушення сну або відчуття виснаження не минають і заважають повсякденному життю, варто звернутися до сімейного лікаря, психолога або психіатра.
Читайте також: Як подолати хронічний стрес: 10 способів повернути спокій в домашніх умовах
Остання, але не менш важлива порада, - мати план зв'язку та отримання медичної допомоги.
Тобто важливо заздалегідь продумати, як зв'язатися з рідними, сімейним лікарем та екстреними службами:
"Якщо поруч живуть літні люди або люди з інвалідністю, домовтеся про регулярний зв'язок із ними та допомогу в разі потреби", - порадили експерти.
Насамкінець українцям ще раз нагадали, що у разі невідкладного стану необхідно телефонувати за номерами 103 або 112.
"Не відкладайте виклик екстреної медичної допомоги через відсутність електроенергії", - підсумували у Департаменті охорони здоров'я міста Києва.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке черги відключень електроенергії, які бувають типи відключень (коли діють графіки) та де їх дивитися (на яких ресурсах шукати).
Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень світла можуть змінюватися впродовж дня.
Читайте також, чому екстрені відключення світла можуть часто вводити та скасовувати.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.