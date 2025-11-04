Графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня: почему так происходит

Графики отключений электроэнергии в Украине могут меняться в течение дня. Это связано с влиянием различных факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины в Facebook.

Почему графики могут меняться в течение дня

Согласно информации Минэнерго, в целом объем введенных ограничений зависит от уровня энергопотребления и способности оборудования генерировать и передавать электроэнергию.

При этом графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня из-за влияния таких факторов:

температуры воздуха (в холод или жару потребление электроэнергии возрастает);

времени суток (утром и вечером уровень энергопотребления - выше, чем днем или ночью);

аварий;

новых вражеских обстрелов.

Почему графики меняются в течение дня (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)

Как связаны вражеские обстрелы и отключения света

В министерстве объяснили, что после массированных вражеских обстрелов энергосистеме Украины - из-за повреждения сетей - не хватает:

генерации;

и/или возможности передавать электроэнергию.

"Следовательно - возникает потребность во введении мер ограничения потребления", - напомнили украинцам.

Почему возникает потребность во введении ограничений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)

Каковы основные причины введения ограничений

В Минэнерго сообщили, что отдавать команду на применение того или иного вида ограничений могут:

как НЭК "Укрэнерго";

так и операторы систем распределения.

При этом причинами такого решения могут быть:

последствия вражеских обстрелов;

аварии на объектах генерации и/или в сетях систем передачи и распределения;

дефицит мощности в энергосистеме.

Как принимают решение о введении ограничений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)

Кто отвечает за применение отключений света

В завершение украинцам рассказали, что операторы систем распределения - облэнерго - являются исполнителями диспетчерских команд о применении мер ограничения в виде:

графиков ограничения мощности;

аварийных или почасовых отключений.

Уточняется также, что в случае применения графиков почасовых отключений - именно облэнерго отвечает за справедливость распределения ограничений между каждой из 6 очередей обесточивания.

Кто выполняет команды о применении отключений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)