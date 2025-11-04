ua en ru
Графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня: почему так происходит

Вторник 04 ноября 2025 07:30
Графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня: почему так происходит В некоторых случаях графики отключений света могут меняться в течение дня (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Графики отключений электроэнергии в Украине могут меняться в течение дня. Это связано с влиянием различных факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины в Facebook.

Почему графики могут меняться в течение дня

Согласно информации Минэнерго, в целом объем введенных ограничений зависит от уровня энергопотребления и способности оборудования генерировать и передавать электроэнергию.

При этом графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня из-за влияния таких факторов:

  • температуры воздуха (в холод или жару потребление электроэнергии возрастает);
  • времени суток (утром и вечером уровень энергопотребления - выше, чем днем или ночью);
  • аварий;
  • новых вражеских обстрелов.

Графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня: почему так происходитПочему графики меняются в течение дня (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)

Как связаны вражеские обстрелы и отключения света

В министерстве объяснили, что после массированных вражеских обстрелов энергосистеме Украины - из-за повреждения сетей - не хватает:

  • генерации;
  • и/или возможности передавать электроэнергию.

"Следовательно - возникает потребность во введении мер ограничения потребления", - напомнили украинцам.

Графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня: почему так происходитПочему возникает потребность во введении ограничений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)

Каковы основные причины введения ограничений

В Минэнерго сообщили, что отдавать команду на применение того или иного вида ограничений могут:

  • как НЭК "Укрэнерго";
  • так и операторы систем распределения.

При этом причинами такого решения могут быть:

  • последствия вражеских обстрелов;
  • аварии на объектах генерации и/или в сетях систем передачи и распределения;
  • дефицит мощности в энергосистеме.

Графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня: почему так происходитКак принимают решение о введении ограничений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)

Кто отвечает за применение отключений света

В завершение украинцам рассказали, что операторы систем распределения - облэнерго - являются исполнителями диспетчерских команд о применении мер ограничения в виде:

  • графиков ограничения мощности;
  • аварийных или почасовых отключений.

Уточняется также, что в случае применения графиков почасовых отключений - именно облэнерго отвечает за справедливость распределения ограничений между каждой из 6 очередей обесточивания.

Графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня: почему так происходитКто выполняет команды о применении отключений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)

