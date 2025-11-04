Графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня: почему так происходит
Графики отключений электроэнергии в Украине могут меняться в течение дня. Это связано с влиянием различных факторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины в Facebook.
Почему графики могут меняться в течение дня
Согласно информации Минэнерго, в целом объем введенных ограничений зависит от уровня энергопотребления и способности оборудования генерировать и передавать электроэнергию.
При этом графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня из-за влияния таких факторов:
- температуры воздуха (в холод или жару потребление электроэнергии возрастает);
- времени суток (утром и вечером уровень энергопотребления - выше, чем днем или ночью);
- аварий;
- новых вражеских обстрелов.
Почему графики меняются в течение дня (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)
Как связаны вражеские обстрелы и отключения света
В министерстве объяснили, что после массированных вражеских обстрелов энергосистеме Украины - из-за повреждения сетей - не хватает:
- генерации;
- и/или возможности передавать электроэнергию.
"Следовательно - возникает потребность во введении мер ограничения потребления", - напомнили украинцам.
Почему возникает потребность во введении ограничений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)
Каковы основные причины введения ограничений
В Минэнерго сообщили, что отдавать команду на применение того или иного вида ограничений могут:
- как НЭК "Укрэнерго";
- так и операторы систем распределения.
При этом причинами такого решения могут быть:
- последствия вражеских обстрелов;
- аварии на объектах генерации и/или в сетях систем передачи и распределения;
- дефицит мощности в энергосистеме.
Как принимают решение о введении ограничений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)
Кто отвечает за применение отключений света
В завершение украинцам рассказали, что операторы систем распределения - облэнерго - являются исполнителями диспетчерских команд о применении мер ограничения в виде:
- графиков ограничения мощности;
- аварийных или почасовых отключений.
Уточняется также, что в случае применения графиков почасовых отключений - именно облэнерго отвечает за справедливость распределения ограничений между каждой из 6 очередей обесточивания.
Кто выполняет команды о применении отключений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)
