Графики отключений света в Украине: какие виды бывают и на кого распространяются

Враг регулярно атакует критическую инфраструктуру Украины, поэтому гражданам напомнили об основных (самых распространенных) видах графиков отключений электроэнергии, а также объяснили, в каких случаях они применяются и на кого распространяются.

График аварийных отключений

График аварийных отключений электрической энергии (ГАО) вводится по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго" в случае риска:

нарушений целостности энергосистемы;

наступления масштабного неконтролируемого обесточивания.

Действие таких графиков распространяется на:

промышленность;

бизнес:

бытовых потребителей.

При этом критической инфраструктуры и потребителей, которые покупают импортируемую электроэнергию, они не касаются.

"Время на введение ограничения - 15 минут", - уточнили в Минэнерго.

Специальный график аварийных отключений

Специальный график аварийных отключений электрической энергии (СГАО) вводится по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго" в случае критической ситуации в энергосистеме.

Действие этих графиков распространяется на:

промышленность;

бизнес:

бытовых потребителей;

критическую инфраструктуру;

потребителей, которые покупают импортируемую электроэнергию.

"Время на введение ограничения - 3 минуты", - сообщили в министерстве.

График почасовых отключений

График почасовых отключений электрической энергии (ГПО) вводится по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго" в случае необходимости сбалансировать систему, уменьшить нагрузку на нее.

Действие этих графиков распространяется на:

промышленность;

бизнес:

бытовых потребителей.

Не распространяется на:

критическую инфраструктуру;

потребителей, которые покупают импортируемую электроэнергию.

При этом информирование потребителей об их применении - происходит заранее.

График ограничения потребления электрической мощности

График ограничения потребления электрической мощности (ГОМ) вводится по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго" в случае необходимости уменьшить нагрузку на энергосистему.

Действие этих графиков распространяется на:

промышленность;

бизнес.

Между тем на бытовых потребителей, критическую инфраструктуру и потребителей, которые покупают импортируемую электроэнергию, - не распространяется.

"Информирование потребителей о применении - происходит заранее", - подытожили в Минэнерго.

