Графики отключений света в Украине: какие виды бывают и на кого распространяются
Враг регулярно атакует критическую инфраструктуру Украины, поэтому гражданам напомнили об основных (самых распространенных) видах графиков отключений электроэнергии, а также объяснили, в каких случаях они применяются и на кого распространяются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины в Facebook.
График аварийных отключений
График аварийных отключений электрической энергии (ГАО) вводится по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго" в случае риска:
- нарушений целостности энергосистемы;
- наступления масштабного неконтролируемого обесточивания.
Действие таких графиков распространяется на:
- промышленность;
- бизнес:
- бытовых потребителей.
При этом критической инфраструктуры и потребителей, которые покупают импортируемую электроэнергию, они не касаются.
"Время на введение ограничения - 15 минут", - уточнили в Минэнерго.
График аварийных отключений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)
Специальный график аварийных отключений
Специальный график аварийных отключений электрической энергии (СГАО) вводится по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго" в случае критической ситуации в энергосистеме.
Действие этих графиков распространяется на:
- промышленность;
- бизнес:
- бытовых потребителей;
- критическую инфраструктуру;
- потребителей, которые покупают импортируемую электроэнергию.
"Время на введение ограничения - 3 минуты", - сообщили в министерстве.
Специальный график аварийных отключений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)
График почасовых отключений
График почасовых отключений электрической энергии (ГПО) вводится по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго" в случае необходимости сбалансировать систему, уменьшить нагрузку на нее.
Действие этих графиков распространяется на:
- промышленность;
- бизнес:
- бытовых потребителей.
Не распространяется на:
- критическую инфраструктуру;
- потребителей, которые покупают импортируемую электроэнергию.
При этом информирование потребителей об их применении - происходит заранее.
График почасовых отключений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)
График ограничения потребления электрической мощности
График ограничения потребления электрической мощности (ГОМ) вводится по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго" в случае необходимости уменьшить нагрузку на энергосистему.
Действие этих графиков распространяется на:
- промышленность;
- бизнес.
Между тем на бытовых потребителей, критическую инфраструктуру и потребителей, которые покупают импортируемую электроэнергию, - не распространяется.
"Информирование потребителей о применении - происходит заранее", - подытожили в Минэнерго.
График ограничения потребления электрической мощности (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)
