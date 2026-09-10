Антибиотики будут назначать по-новому: что изменилось для украинских врачей и пациентов
В Украине утвердили новые стандарты рационального применения противомикробных препаратов. Они касаются как антибиотиков, так и противовирусных, противогрибковых или противопаразитарных препаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
О каких новых стандартах идет речь
Украинцам рассказали, что Минздрав утвердил два стандарта рационального применения противомикробных лекарственных средств:
- для заведений первичной медицинской помощи;
- для специализированной медицинской помощи.
Уточняется, что документы разработали во исполнение Государственной стратегии борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам на период до 2030 года.
Цель введенных изменений
В целом новые стандарты определяют единые подходы к назначению, корректировке и прекращению противомикробной терапии.
Их цель:
- сделать лечение инфекционных заболеваний эффективным и безопасным;
- уменьшить распространение антимикробной резистентности.
Что такое антимикробная резистентность
Антимикробная резистентность (или АМР) возникает тогда, когда микроорганизмы перестают реагировать на препараты, предназначенные для борьбы с ними.
Из-за этого инфекции становятся более сложными для лечения, а также растет риск:
- тяжелого течения болезней;
- осложнений.
Каких препаратов касаются новые стандарты
По данным МОЗ, новые стандарты касаются:
- антибактериальных препаратов;
- противогрибковых препаратов;
- противовирусных препаратов;
- противопаразитарных препаратов системного действия.
Отмечается, что новые стандарты устанавливают четкие правила применения противомикробных препаратов на разных уровнях (первичной и специализированной медицинской помощи).
Что именно предусматривают эти стандарты
Основной принцип введенных изменений - противомикробный препарат должен назначаться:
- только по четким показаниям;
- в нужной дозе;
- на оптимальный срок.
Так, должно быть письменное обоснование каждого назначения в медицинской документации или электронной системе здравоохранения.
"Врач должен указать диагноз или обоснованное подозрение на инфекцию, название действующего вещества, дозу, способ применения, продолжительность лечения и дату его пересмотра", - объяснили в Минздраве.
Антибиотики могут назначаться только при наличии подтвержденной или обоснованно подозреваемой бактериальной инфекции.
"Для выбора антибиотиков будут применять классификацию ВОЗ AWaRe, которая разделяет их на три группы: доступа, наблюдения и резерва", - отметили в министерстве.
Тем временем по просьбе пациента назначать противомикробные препараты запрещается - если для этого нет медицинских показаний.
Вводится также:
- проведение в определенных случаях бактериологического исследования - до начала антибиотикотерапии;
- последующая корректировка лечения - в соответствии с чувствительностью выявленного возбудителя.
Кроме того, новые стандарты предусматривают оценивание эффективности антибиотикотерапии через 48-72 часа после ее начала.
"Если бактериальная инфекция не подтверждена или установлен другой диагноз, применение антибиотика нужно прекратить", - разъяснили в МОЗ.
Еще одно изменение - обязательное информирование пациента понятным языком:
- о причине назначения препарата;
- о дозировке;
- о продолжительности лечения;
- о возможных побочных реакциях;
- о действиях в случае ухудшения состояния.
Особенности стандарта для первичной медпомощи
По данным Минздрава, стандарт для первичной медицинской помощи:
- содержит рекомендации по лечению распространенных бактериальных инфекций у взрослых и детей;
- дает врачу возможность применить отложенный рецепт.
В таком случае пациент начинает принимать антибиотик только:
- при появлении определенных врачом симптомов;
- при условии ухудшения состояния;
- после подтверждения бактериальной природы заболевания.
Особенности стандарта для специализированной помощи
Стандарт для специализированной медицинской помощи регулирует применение противомикробных препаратов:
- в амбулаторных условиях;
- в стационарных условиях.
Он предусматривает:
- использование данных лабораторных исследований и локальных антибиотикограмм;
- контроль назначений клиническими фармацевтами;
- предварительное согласование применения антибиотиков резерва;
- переход с внутривенного на пероральный прием - как только это позволяет состояние пациента.
Как будут оценивать соблюдение стандартов
В МОЗ подчеркнули, что новые стандарты не должны задерживать неотложное лечение.
"В частности, при обоснованном подозрении на септический шок антибиотикотерапию необходимо начать в течение первого часа - сразу после забора материала для бактериологического исследования", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что соблюдение стандартов будут оценивать по определенным индикаторам качества.
Так, на уровне первичной помощи желательно, чтобы:
- по меньшей мере 90% назначенных антибиотиков принадлежали к группе доступа;
- доля препаратов резерва составляла 0%.
Для специализированной помощи установлены отдельные показатели - в зависимости от условий оказания помощи.
Желательная доля антибиотиков резерва составляет:
- 0% - в амбулаторных условиях;
- менее 2% - в стационарных условиях.
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