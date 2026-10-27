Как подготовить дом к холодам и зиме во время войны: советы ГСЧС
Частные дома требуют особого внимания в любой сезон. Однако накануне зимы их жителям стоит особенно внимательно проверить все, что может понадобиться в холодное время года - чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Почему проверить свой дом лучше уже сейчас
В ГСЧС напомнили, что зимой в разы возрастает нагрузка:
- на электросеть;
- на отопление.
Следовательно, по словам экспертов, проверка частного дома еще осенью поможет:
- своевременно выявить неисправности;
- уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
- избежать срочного ремонта в морозы.
Проверить свой дом лучше заранее - до наступления холодов (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Что именно и как проверять в доме накануне зимы
Печь, камин и дымоход.
Их, прежде всего, необходимо проверить на наличие трещин или других повреждений.
Кроме того, перед началом отопительного сезона специалисты советуют:
- очистить печь и дымоход от сажи;
- проверить тягу.
Отопительные приборы.
В преддверии холодов в ГСЧС советуют:
- убедиться, что газовый или электрический котел, обогреватель и конвектор - исправны;
- провести технический осмотр котла (с привлечением специалиста);
- очистить от пыли обогреватели (перед первым включением).
Как подготовить к зиме печь, камин, дымоход и отопительные приборы (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Электросеть.
В рамках подготовки к очередному холодному сезону украинцам советуют также проверить электросеть дома - состояние проводки, розеток, выключателей и удлинителей (нет ли оголенных или поврежденных кабелей).
"Замените все поврежденные элементы электросети", - подчеркнули в ГСЧС.
Кроме того, по данным специалистов, необходимо:
- распределить нагрузку;
- избегать включения сразу нескольких мощных устройств в одну розетку.
Как подготовить к зиме электросеть (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Генератор, горючее и газовые баллоны.
Тем из граждан, у кого есть генератор, советуют проверить:
- его исправность;
- наличие достаточного запаса горючего.
"Устанавливайте генератор только на улице - не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляции", - подчеркнули в ГСЧС.
То есть его нельзя использовать:
- в гараже;
- в подвале;
- в любом закрытом помещении.
Как подготовить к зиме генератор (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Кроме того, следует проверить герметичность емкостей, в которых хранится горючее вещество.
В ГСЧС отметили, что запасы горючего и газовые баллоны необходимо:
- хранить в специально отведенных, хорошо вентилируемых помещениях вне жилой зоны;
- держать как можно дальше от печей, котлов, источников открытого огня и тепла.
Как подготовить к зиме горючее и газовые баллоны (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Чердак, подвал, котельная.
В рамках подготовки к зиме в ГСЧС советуют также проверить чердаки, подвалы и котельные:
- чтобы проходы к ним были свободными;
- чтобы возле отопительного оборудования не стояли горючие и легковоспламеняющиеся вещества;
- чтобы пространство вокруг дымоходов и электрощитков было освобождено.
Как подготовить к зиме чердак, подвал и котельную (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Средства пожарной безопасности.
Не менее важно проверить и средства пожарной безопасности:
- исправность датчиков дыма и угарного газа (при необходимости - заменить в них элементы питания);
- состояние и срок годности огнетушителя, а также показатель давления на манометре.
"Держите огнетушитель в легкодоступном месте, о котором знают все члены семьи", - посоветовали спасатели.
Как подготовить к зиме средства пожарной безопасности (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
План действий на случай чрезвычайной ситуации.
В заключение в ГСЧС отметили, что необходимо также подготовить четкий план действий на случай пожара или другой чрезвычайной ситуации (ЧС).
Для этого жителям частных домов советуют:
- проверить пути эвакуации из дома - свободно ли открывается входная дверь изнутри, есть ли доступ к выходу;
- освободить все проходы и эвакуационные пути от лишних вещей, коробок;
- обсудить с семьей четкий план действий и безопасное место встречи на случай ЧС.
Как подготовить план действий на случай чрезвычайной ситуации (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
"Больше советов - в 7-й серии образовательного сериала "Как действовать в чрезвычайных ситуациях" на платформе "Дія.Освіта", - подытожили в пресс-службе ГСЧС.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы массово скупают к зиме на фоне отключений.
Кроме того, мы объясняли, при каких условиях украинцы могут покидать собственные дома в холодное время года.
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