Как подготовить дом к холодам и зиме во время войны: советы ГСЧС

Частные дома требуют особого внимания в любой сезон. Однако накануне зимы их жителям стоит особенно внимательно проверить все, что может понадобиться в холодное время года - чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Почему проверить свой дом лучше уже сейчас

В ГСЧС напомнили, что зимой в разы возрастает нагрузка:

на электросеть;

на отопление.

Следовательно, по словам экспертов, проверка частного дома еще осенью поможет:

своевременно выявить неисправности;

уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций;

избежать срочного ремонта в морозы.

Проверить свой дом лучше заранее - до наступления холодов (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Что именно и как проверять в доме накануне зимы

Печь, камин и дымоход.

Их, прежде всего, необходимо проверить на наличие трещин или других повреждений.

Кроме того, перед началом отопительного сезона специалисты советуют:

очистить печь и дымоход от сажи;

проверить тягу.

Отопительные приборы.

В преддверии холодов в ГСЧС советуют:

убедиться, что газовый или электрический котел, обогреватель и конвектор - исправны;

провести технический осмотр котла (с привлечением специалиста);

очистить от пыли обогреватели (перед первым включением).

Как подготовить к зиме печь, камин, дымоход и отопительные приборы (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Электросеть.

В рамках подготовки к очередному холодному сезону украинцам советуют также проверить электросеть дома - состояние проводки, розеток, выключателей и удлинителей (нет ли оголенных или поврежденных кабелей).

"Замените все поврежденные элементы электросети", - подчеркнули в ГСЧС.

Кроме того, по данным специалистов, необходимо:

распределить нагрузку;

избегать включения сразу нескольких мощных устройств в одну розетку.

Как подготовить к зиме электросеть (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Генератор, горючее и газовые баллоны.

Тем из граждан, у кого есть генератор, советуют проверить:

его исправность;

наличие достаточного запаса горючего.

"Устанавливайте генератор только на улице - не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляции", - подчеркнули в ГСЧС.

То есть его нельзя использовать:

в гараже;

в подвале;

в любом закрытом помещении.

Как подготовить к зиме генератор (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Кроме того, следует проверить герметичность емкостей, в которых хранится горючее вещество.

В ГСЧС отметили, что запасы горючего и газовые баллоны необходимо:

хранить в специально отведенных, хорошо вентилируемых помещениях вне жилой зоны;

держать как можно дальше от печей, котлов, источников открытого огня и тепла.

Как подготовить к зиме горючее и газовые баллоны (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Чердак, подвал, котельная.

В рамках подготовки к зиме в ГСЧС советуют также проверить чердаки, подвалы и котельные:

чтобы проходы к ним были свободными;

чтобы возле отопительного оборудования не стояли горючие и легковоспламеняющиеся вещества;

чтобы пространство вокруг дымоходов и электрощитков было освобождено.

Как подготовить к зиме чердак, подвал и котельную (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Средства пожарной безопасности.

Не менее важно проверить и средства пожарной безопасности:

исправность датчиков дыма и угарного газа (при необходимости - заменить в них элементы питания);

состояние и срок годности огнетушителя, а также показатель давления на манометре.

"Держите огнетушитель в легкодоступном месте, о котором знают все члены семьи", - посоветовали спасатели.

Как подготовить к зиме средства пожарной безопасности (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

План действий на случай чрезвычайной ситуации.

В заключение в ГСЧС отметили, что необходимо также подготовить четкий план действий на случай пожара или другой чрезвычайной ситуации (ЧС).

Для этого жителям частных домов советуют:

проверить пути эвакуации из дома - свободно ли открывается входная дверь изнутри, есть ли доступ к выходу;

освободить все проходы и эвакуационные пути от лишних вещей, коробок;

обсудить с семьей четкий план действий и безопасное место встречи на случай ЧС.

Как подготовить план действий на случай чрезвычайной ситуации (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"Больше советов - в 7-й серии образовательного сериала "Как действовать в чрезвычайных ситуациях" на платформе "Дія.Освіта", - подытожили в пресс-службе ГСЧС.