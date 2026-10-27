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Подготовка к зиме: сколько больниц смогут работать при перебоях света и воды

16:44 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
Подготовка к зиме: сколько больниц смогут работать при перебоях света и воды Минздрав рассказал о подготовке к зиме (фото: Getty Images)
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78% медучреждений состоятельной сети в Украине могут полностью автономно работать во время перебоев с централизованной поставкой электроэнергии, тепла и воды, по состоянию на 1 октября 2026 года.

Об этом по запросу РБК-Украина сообщили в Минздраве.

Чем обеспечены больницы

В Минздраве отметили, что в начале года таких заведений было 52%. Для работы без централизованного снабжения больницы снабжают генераторами, автономными котельными и скважинами, а часть также имеет солнечные панели.

К началу октября все заведения состоятельной сети имеют генераторы. Автономные котельные есть в 94% заведений, скважины - в 78%, а солнечные панели - в 42%.

В общей сложности медучреждения накопили 4,6 тыс. тонн горючего, которое необходимо для работы оборудования во время перебоев с электроснабжением.

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Как готовятся к зиме

Минздрав вместе с другими государственными органами и международными партнерами снабжает дополнительными генераторами и реализует проекты по установке автономных котельных, солнечных электростанций и другого энергетического оборудования.

Подготовку медучреждений к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов определил приказ Минздрава от 22 сентября 2026 года № 1394.

Цель мер - помочь больницам работать во время перебоев с централизованной поставкой энергоресурсов и не прерывать оказание медицинской помощи.

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Раньше мы писали о том, как многоэтажкам получить деньги на генераторы.

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