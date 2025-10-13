ua en ru
Где смотреть графики отключения света: полный список ресурсов

Понедельник 13 октября 2025 11:16
UA EN RU
Где смотреть графики отключения света: полный список ресурсов Найти графики отключения света можно онлайн (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Для того чтобы узнать о плановых или аварийных отключениях света, украинцы могут ознакомиться с соответствующими графиками. Однако где именно их искать, знают не все.

Подробнее о том, где найти графики отключений электроэнергии в разных регионах Украины, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где смотреть графики отключений света

Прежде чем искать график отключения света в той или иной локации, человеку необходимо понять, к какой области (региону) он принадлежит.

В целом найти актуальные графики отключений можно:

  • на официальных сайтах местных облэнерго ("Винницаоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и т.д.).
  • на официальных сайтах ДТЭК (ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Донецкие электросети).

Кроме того, информация о запланированных и аварийных отключениях может быть опубликована:

  • на официальных страницах облэнерго и ДТЭК в социальных сетях (в частности Facebook);
  • на официальных каналах облэнерго и ДТЭК в сети (чаще всего - в Viber или Telegram).

Другой вариант - проверить информацию об отключениях:

  • в соответствующих чат-ботах (в Viber или Telegram);
  • в личном кабинете потребителя электрической энергии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в некоторых областях Украины из-за российских атак на объекты энергетики вводят аварийные отключения света.

Между тем городские власти Чернигова из-за возможных длительных отключений света обратилась к жителям многоквартирных домов с важной просьбой.

Кроме того, мы объясняли, почему графики отключений электроэнергии в некоторых локациях не всегда совпадают с объявленными, свет может исчезать после того, как уже появился, а также зачем необходимо придерживаться информационной тишины.

Читайте также, как безопасно включать бытовую технику после отключения электроэнергии.

