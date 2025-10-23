Света нет, а у соседей есть? Минэнерго объяснило, что такое очереди отключений и как работают
На фоне многочисленных вражеских обстрелов украинцы регулярно сталкиваются с дефицитом электроэнергии, поэтому отключения света стали для многих едва ли не привычным явлением. Следовательно, сегодня каждому важно понимать, что такое очереди отключений, зачем они нужны и как работают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины в Facebook.
Какая разница между ГОМ и ГПО в Украине
В Минэнерго рассказали, что нарушение режима работы объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины может возникать вследствие:
- дефицита электрической мощности;
- и/или нарушения предельных перетоков мощности;
- или недопустимой перегрузки оборудования.
В такой ситуации (с целью сбалансирования работы ОЭС Украины) применяются графики ограничения потребления электрической мощности - ГОМ.
К ним привлекаются:
- все промышленные потребители;
- потребители других групп с присоединенной мощностью 300 кВт.
Между тем в случае недостаточности введенных объемов примененных ГОМ (или недостаточной эффективности их введения) применяются графики почасового отключения - ГПО.
В ГПО включают:
- потребителей, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры;
- бытовых потребителей (население);
- небытовых потребителей.
Что такое очереди отключений электроэнергии
Украинцам сообщили, что ГПО распределяются на 6 равных очередей (которые потребляют определенное количество МВт). При этом каждая из них состоит из 2 равных подочередей.
То есть очереди отключений - это группы потребителей электроэнергии, которые подлежат отключению света (для сбалансирования работы ОЭС Украины в условиях дефицита электрической мощности из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированных вражеских обстрелов).
"Даже в одном доме подъезды могут принадлежать к разным очередям, если они подключены к разным линиям", - напомнили гражданам.
В то же время не привлекаются к очередям ГПО потребители, которые относятся к перечню объектов критической инфраструктуры (военные объекты, больницы, водоканалы и т.д.).
В Минэнерго объяснили, что такая система позволяет:
- избежать перегрузки электросети;
- обеспечить сбалансированность энергосистемы;
- обеспечить стабильность поставок электроэнергии.
Что такое очередь отключений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)
Как долго может не быть света при применении ГПО
Гражданам сообщили, что на период действия военного положения (и в течение 12 месяцев со дня его прекращения или отмены) максимальная одноразовая продолжительность перерыва в электроснабжении потребителей при применении ГПО не может превышать 6 часов.
"С возможным отклонением не более 1 часа, независимо от температуры наружного воздуха", - уточнили в Минэнерго.
Между тем дальнейший период электрообеспечения должен быть не менее 2 часов (без учета времени на переключение).
При этом время на переключение - не должно превышать 30 минут.
Как растет продолжительность отключений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)
Как определяют, сколько очередей ГПО применять
То, сколько очередей ГПО применять в разных регионах (в зависимости от объема дефицита электрической мощности), определяет главный диспетчер НЭК "Укрэнерго".
Это позволяет обеспечить баланс между производством и потреблением электрической энергии.
Если же мощность в энергосистеме увеличивается, то и количество очередей (и их продолжительность) может уменьшиться.
В Минэнерго уточнили, что потребление в разных областях Украины отличается и зависит от количества:
- промышленных предприятий;
- предприятий критической инфраструктуры;
- бытовых потребителей.
Кто определяет, сколько очередей ГПО применять и каким будет график отключений (инфографика: facebook.com/minenergoUkraine)
В завершение в ведомстве отметили, что очереди отключений являются важным инструментом для управления энергетическими ресурсами, особенно в условиях военного положения, что позволяет:
- обеспечить сбалансированность энергосистемы;
- избежать масштабных аварий.
Публикация Минэнерго (скриншот: facebook.com/minenergoUkraine)
Напомним, ранее мы рассказывали, где в ДТЭК советуют смотреть актуальные графики отключений.
Кроме того, мы объясняли, как пользоваться интернетом во время отключений и безопасно включать бытовую технику после восстановления электроснабжения.
Читайте также, какие бывают типы отключений электроэнергии и когда действуют графики.