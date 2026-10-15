Перебои с водой: как найти безопасный источник и сделать запас на 3 суток

Из-за аварий, повреждений водопровода или других перебоев в домах может исчезнуть вода. В такой ситуации важно не спешить использовать первый доступный источник, а убедиться в безопасности воды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья в Facebook .

Узнайте причину отключения

Прежде всего, следите за официальными сообщениями местных властей, водоканала, ГСЧС или центра контроля и профилактики болезней вашего региона.

Там должны сообщить о причине и ориентировочной продолжительности отключения, адресах пунктов выдачи или подвоза питьевой воды, а также правилах пользования водой после восстановления водоснабжения.

Если нет связи, обратитесь к старосте или исполнительному комитету громады.

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Не торопитесь пить воду из крана

При аварии или повреждении водопровода давление в трубах может снижаться. Из-за поврежденных участков в систему могут попасть грунтовые, поверхностные или сточные воды. Вода может оставаться прозрачной, но содержать опасные микроорганизмы.

Поэтому не используйте воду из крана для питья и приготовления пищи, пока ответственные службы официально не подтвердят ее безопасность.

Если другого источника нет, воду нужно прокипятить, доведя до сильного кипения, а затем дать ей остыть естественным способом. Бытовые фильтры могут улучшать вкус и прозрачность воды, но не гарантируют удаления бактерий и вирусов, поэтому не заменяют кипячение.

Где искать безопасную воду

Если качество водопроводной воды вызывает сомнения, воспользуйтесь другим источником. Лучше выбирать:

бутилированную питьевую воду;

воду из официальных пунктов подвоза;

воду из других источников, безопасность которых подтвердили ответственные службы.

Не набирайте воду из непроверенных колодцев, скважин, копанок и открытых водоемов.

Какую воду нельзя использовать

Обращайте внимание на запах, цвет и вид воды. Не используйте ее, если она имеет запах горючего, бензина, растворителей, краски или канализации, покрыта радужной пленкой, образует стойкую пену, имеет необычный цвет или посторонние примеси.

Такую воду нельзя считать безопасной даже после кипячения. Оно помогает уничтожить большинство болезнетворных микроорганизмов, но не устраняет химические загрязнители, включая нефтепродукты, тяжелые металлы и нитраты. При кипячении концентрация нитратов может даже возрастать.

Если подозреваете химическое загрязнение, найдите другой безопасный источник и сообщите о ситуации органам местного самоуправления или экстренным службам.

Как правильно хранить воду

Даже безопасная вода может забруднитися дома, если неправильно ее хранить. Чтобы этого избежать:

вымойте руки с мылом, прежде чем набирать воду;

используйте чистую тару из стекла или пищевого пластика с маркировкой HDPE 2 или PP 5;

пометьте емкости надписями "питьевая вода" и "техническая вода";

плотно закрывайте тару и держите ее в прохладном затененном месте;

не доливайте свежую воду в остатки старой, предварительно не вымыв емкость.

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Сколько воды нужно на 3 суток

Как только возобновится доступ к безопасной воде, подготовьте запас не менее на 72 часов.

Рекомендуемый минимум питьевой воды - 3 литра на человека в сутки. Следовательно, на одного человека требуется не менее 9 литров в трое суток. Отдельно учтите потребности детей, беременных женщин, стариков и людей с хроническими заболеваниями.

Помните, что питьевая вода необходима не только для питья, но и для приготовления пищи. Для бытовых нужд может потребоваться дополнительный запас технической воды.

Помогите тем, кто не может набрать воду самостоятельно

Перебои с водоснабжением особенно усложняют жизнь одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью, маломобильным людям и семьям с маленькими детьми.

Если есть возможность, помогите им найти безопасный источник, набрать воду или принести ее домой.